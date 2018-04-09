Albayrak: Talisca sihirbaz

Beşiktaş
Yönetim Kurulu Sözcüsü Metin Albayrak
, Talisca
için "Sihirbaz gibi değişik bir adam. Allah ona müthiş bir yetenek vermiş. Bir şekilde golünü atıyor.
Kendisini takımda tutmak istiyoruz. Başkanımız var gücüyle çalışıyor" dedi. Larin'in gol atmasına anormal sevindiğini belirten Albayrak, "Sabırla çalışıp görev bekledi. Zamanı gelince de formayı aldı ve şansını iyi kullandı. Beşiktaş, takıma uzun zaman hizmet edecek bir golcü kazandı
" diye konuştu. Albayrak, 12 Yaş Altı İzmir
Kupası'nda yaşananlar nedeniyle Altınordu ile ilişkilerini gözden geçireceklerini de sözlerine ekledi.