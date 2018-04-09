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: Cevabınız güzel oldu

Spor Toto 'in 28. haftasında 'yi 5-1 ile geçen 'ta oyundan duyduğu memnuniyeti oyuncularına şu ifadelerle aktardı “Bu takımın şampiyonluğa doyduğunu düşünenlere, 5-1’lik Göztepe galibiyetiyle sahada verdiğiniz cevaptan çok memnunum. Pazar idmanı iptal, pazartesi akşamına kadar kafanızı boşaltın”

BAHADIR BEYARSLAN Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 9.4.2018
Şenol Güneş: Cevabınız güzel oldu
'ın karşısında aldığı farklı galibiyet en çok 'i sevindirdi. Son zamanlarda sıkça eleştirilen ve meslektaşları tarafından bile yerden yere vurulan Güneş, 5-1'lik farklı zafer sonrası soyunma odasında oyuncularına tek tek teşekkür ederken bir de önemli konuşma yaptı. Güneş'in siyah-beyazlı futbolculara şunları söylediği öğrenildi: "Bu galibiyet şampiyonluk inancımızın bitmediğinin göstergesidir. İki yıl üst üste şampiyon olduktan sonra bu sezon sizlerin şampiyonluğu çok istemediğine dair yorumlar yapıldı. Siz bugün (önceki gün) bunun böyle olmadığını gösterdiniz. Güzel bir izni hak ettiniz. Yarın ki (pazar günü saat 11.00) idmanı iptal ediyorum. Pazartesi günü saat 18.00'de buluşalım.. Cuma maçımız var. Kafanızı iyice boşaltın."

KARTAL EVİNDE GOL OLUP YAĞIYOR
'de 28. haftayı sahasında aldığı 5-1'lik Göztepe galibiyeti ile kapatan Beşiktaş, 'ta taraftarlarına bol lü karşılaşmalar izletiyor. Siyah-beyazlı takım, 11 Nisan 2016'da hizmete giren yeni stadında yaptığı 52 resmi karşılaşmada toplam 131 kez ağları sarstı ve 2.5 gol ortalaması yakaladı. Siyah-beyazlılar, tarihi skorlardan birine de Vodafone Park'ta imza attı ve 'nda Manisaspor'u 9-0 mağlup etti. Vodafone Park'ta bu sezonun ilk 9 maçında toplam 13 gol atabilen Beşiktaş, son 13 karşılaşmada ise 44 kez rakip fileleri havalandırdı.

ÜÇLÜYE ÇOK ÖZEL TEBRİK
Şenol Güneş, Göztepe maçında kulübeden gelip oyuna dahil olan isimlerin performansıyla da mutlu oldu. Güneş, "Her oyuncumun hazır olması galibiyet kadar beni mutlu etti. Bu kadar eksiğe rağmen, kulübeden gelen her isim fazlasıyla görevini yaptı" diye konuştu. Beşiktaş Teknik Direktörü, Cyle Larin, ve Domagoj Vida'yı da özel olarak tebrik etti.
Samsun'un yeni stadı dünyanın en iyileri arasında
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Şenol Güneş: Cevabınız güzel oldu
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