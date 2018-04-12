Beşiktaş'tan Altınordu'ya misilleme

Altınordu Kulübü, İzmir U12 Cup'ta yaşanan bir sakatlığın ardından Beşiktaş
'tan fizik olarak iri futbolcuları oynatmamasını rica etmiş ancak siyah-beyazlılar buna karşı çıkınca ortam gerilmişti. Beşiktaş, turnuvadan takımını çekerken Basın sözcüsü Metin Albayrak, Altınordu ile ilişkileri gözden geçireceklerini söylemişti.
Bu gelişmelerin arından, siyahbeyazlılardan beklenen hamle geldi. Beşiktaş, önümüzdeki günlerde düzenleyeceği, U10 Mete Bozkurt Dostluk Turnuvası için Altınordu'ya yaptığı daveti geri çekti. Hatırlanacağı üzere geçen yıl ilki yapılan bu turnuvada Beşiktaş, finalde Altınordu'yu 2-1 yenerek şampiyon olmuştu. Ne olmuştu?
İzmir U12 Cup'un ardından akıllarda kalan Beşiktaş'ın takımını turnuvadan geri çekmesi ve siyah-beyazlıların protestosu oldu. Beşiktaşlı taraftarlar, yaşları tutmasına rağmen fiziki açıdan iri olan futbolcuların oynatılmasına karşı çıkan Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan'a tezahüratlarla tepki göstermiş, Özkan da sözle karşılık verince tansiyon yükselmişti…