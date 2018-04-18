Fenerbahçe'de organizatörler Mehmet Ekici ve Mathieu Valbuena

Fenerbahçe
'de Beşiktaş
derbisi öncesinde teknik direktör Aykut Kocaman
ve kurmayları maçın stratejisini büyük ölçüde belirledi. İşte 2-2'nin rövanşı ile ilgili son gelişmeler ve taze bilgiler:
1 Takımın ana parçalarıyla çok fazla oynamak istemeyen Aykut Kocaman'ın kalede Volkan, stoperde Neustadter, Skrtel, orta alanda ise M.Topal ve Souza
ile başlaması kesin gibi.
2 Aykut Kocaman, Şener ve Hasan Ali'yi dinlendirmeye karar verirse, Isla ile İsmail
kadroya dahil olacak.
3 Giuliano ve Dirar'ın çok yıprandığını
düşünen
Kocaman, Antalya
maçını düşünerek
bu iki ismi kulübede başlatacak.
Onların yerine Mehmet
Ekici ve Valbuena, en
güçlü adaylar olarak gözüküyor. Bu durumda hücum organizasyonu Ekici ve Valbuena'ya emanet edilecek
.
4 Taraftarın en çok merak ettiği şey Janssen'in 11'de yer alıp almayacağı. Tecrübeli hocanın maça Fernandao ile başlayıp Janssen'i sonradan dahil edebileceği
gelen bilgiler arasında.