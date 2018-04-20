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Derbideki olaylarla ilgili 7 kişi daha gözaltına alındı, 'Azmettirici' araştırılıyor!

- maçı sırasında yaşanan olaylara ilişkin yürütülen soruşturma derinleştirildi. Yaşanan olayların planlı olma ihtimali nedeniyle soruşturma genişletilirken, olaylara karıştığı tespit edilen 7 kişinin daha gözaltına alındığı öğrenildi.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 20.4.2018 16:43 Güncelleme Tarihi: 20.4.2018 16:51
Derbideki olaylarla ilgili 7 kişi daha gözaltına alındı, 'Azmettirici' araştırılıyor!

Teknik Direktörü 'in yaralandığı olaylara ilişkin açılan soruşturmayı yürüten Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Spor Suçları Soruşturması Bürosu, olayların planlı bir organizasyon dahilinde gerçekleşme ihtimali nedeniyle soruşturmayı derinleştirdi.

AZMETTİRİCİ İHTİMALİ ARAŞTIRILIYOR

Güneş'in yaralanmasından sonra olayların bir anda farklı tribünlerde de meydana gelmesinin nedenini araştıran savcılık, buna neden olan bir azmettiricinin olup olmadığının tespitine yönelik çalışma başlattı. Bu doğrultuda maçın başından tatil edildiği dakikaya kadar tüm kamera kayıtlarının incelenmek suretiyle olayların planlı bir organizasyon sonucu oluşup oluşmadığının tespiti için çalışmalara başlandı.

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7 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

Yapılan çalışmalar sonucu ilk etapta olaylara karıştığı tespit edilen 7 kişinin daha gözaltına alındığı öğrenildi. Şenol Güneş'in yaralanmasına neden olan S.D. ile birlikte derbide yaşanan olaylara ilişkin gözaltına alınan taraftar sayısı 8'e yükselmiş oldu.

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