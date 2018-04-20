Kaptanlardan Şenol Güneş'e ziyaret

Siyah beyazlı futbolcular, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Fenerbahçe - Beşiktaş maçında çıkan olaylar sırasında başından yaralanan Şenol Güneş'i evinde ziyaret etti. Beşiktaş'ın kaptanları Tolga Zengin, Necip Uysal ve Oğuzhan Özyakup, dünkü derbide başından yaralanan Teknik Direktör Şenol Güneş'i evinde ziyaret etti. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Ziraat Türkiye Kupası'nda dün Fenerbahçe ile oynanan yarı final rövanş maçında başına gelen cisimle yaralanmış ve geceyi hastanede geçirmişti. Siyah-beyazlı takımın kaptanları Tolga Zengin, Necip Uysal ve Oğuzhan Özyakup, bugünkü antrenman sonrasında sabah taburcu olan ve evinde dinlenen Teknik Direktör Şenol Güneş'i ziyaret etti. Kaptanlar, takım adına geçmiş olsun dileklerini Güneş'e iletti.