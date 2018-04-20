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Kaptanlardan 'e ziyaret

Siyah beyazlı futbolcular, 'nda oynanan - maçında çıkan olaylar sırasında başından yaralanan 'i evinde ziyaret etti.

Giriş Tarihi: 20.04.2018 15:21 Güncelleme Tarihi: 20.04.2018 16:20
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Kaptanlardan 'e ziyaret
Kaptanlardan Şenol Güneş'e ziyaret

'ın kaptanları Tolga Zengin, Necip Uysal ve Oğuzhan Özyakup, dünkü derbide başından yaralanan Teknik Direktör 'i evinde ziyaret etti.

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Kaptanlardan 'e ziyaret
Kaptanlardan Şenol Güneş'e ziyaret

Teknik Direktörü , 'nda dün ile oynanan yarı final rövanş maçında başına gelen cisimle yaralanmış ve geceyi hastanede geçirmişti.

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Kaptanlardan 'e ziyaret
Kaptanlardan Şenol Güneş'e ziyaret

Siyah-beyazlı takımın kaptanları Tolga Zengin, Necip Uysal ve Oğuzhan Özyakup, bugünkü antrenman sonrasında sabah taburcu olan ve evinde dinlenen Teknik Direktör 'i ziyaret etti.

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Kaptanlardan 'e ziyaret
Kaptanlardan Şenol Güneş'e ziyaret

Kaptanlar, takım adına geçmiş olsun dileklerini Güneş'e iletti.

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Kaptanlardan 'e ziyaret
Kaptanlardan Şenol Güneş'e ziyaret
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Kaptanlardan 'e ziyaret
Kaptanlardan Şenol Güneş'e ziyaret
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Kaptanlardan 'e ziyaret
Kaptanlardan Şenol Güneş'e ziyaret
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