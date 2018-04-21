Cumhurbaşkanı Erdoğan "Kumpas var birileri organize etti"

Tribünlerdeki bu terör kendiliğinden olan bir şey değil. Keşke Tolga da orada bir yanlışın içine girmemiş olsaydı...
Şenol hocanın başına gelen olaya bakıyorsunuz, bunlar kabullenilebilir şeyler değil. Asla affedilemez...
Bakalım TFF ne karar verecek? Biz de Gençlik ve Spor Bakanlığı ile bu işlerin üzerine gideceğiz. Bir çalışma yapacağız
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
da derbideki olaylar ile ilgili açıklamasında "Provokasyon"
vurgusu yaptı. Tribünlerdeki terörü birilerinin organize ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı: "Bu kendiliğinden olan bir şey değil, kumpas var. Maç gayet güzel gidiyor. Sonra Quaresma
korner kullanmaya geliyor. O esnada yok çakmakmış, yok şuymuş, yok buymuş atılıyor. Böyle bir şey olamaz. Şenol hocanın başına gelen olaya bakıyorsunuz, bunlar kabullenilebilir şeyler değil. Keşke Tolga da orada bir yanlışın içine girmemiş olsaydı... Ama özellikle Şenol hocaya yapılanı affetmek mümkün değil
." FAİR-PLAY ANLAYIŞI HEP LAFTA KALIYOR
"Ben Şenol Güneş
'i, Fikret ve Aziz başkanları aradım. Hepsiyle görüştük. Hepsi de şikayetçi.
Bakalım Futbol Federasyonu'ndan çarşamba günü ne karar çıkacak? Biz de Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile bu işlerin üzerine gideceğiz ve bir çalışma yapacağız. Sahalarda Fair-Play anlayışı hep lafta kalıyor, uygulamaya geçilmiyor.
En çok üzüldüğüm şey de şu: Bizim hanımlarımızın, kızlarımızın tribünlere gitmesini istemimizin sebebi neydi? Fair-Play'i sağlamaktı.
Belki kadınlar var diye erkekler daha edep ve adap içerisinde bu maçları seyredeler diye düşünürken, olay neredeyse tam tersine döndü. Bu hakikaten katlanılır bir şey değil, yenilir yutulur bir şey değil." Erdoğan, Yeşilay Zümrüdüanka Ödül Töreni'nde ise konuya ilişkin şunları şöyledi: "Bakıyorsunuz bir kısmı inanın, kişi kimdir bilmiyorum, Allah-u alem alkoliktir. İnanın öyledir. Çünkü sağlıklı birisinin bunu yapması mümkün değil. Var burada bir şey. Burada bir su kaçağı var.
Bunu kontrol altına almalıyız. Birçok tedbirler alıyoruz ama bunun da alınması lazım." BAŞBAKAN YILDIRIM: ANARŞİDEN FARKI YOK
Başbakan Binali Yıldırım
, Şenol Güneş'e yapılan saldırıyı şiddetle kınadığını belirtti. Yıldırım, "Sorumlular karşılığını görecek. Tüm takımlar arasında rekabet olağan bir şeydir ama rekabet şiddete dönüştüğü zaman, bunun anarşiden farkı kalmıyor. Bu tip olayların provokasyonlarla gerçekleştiği yönünde de geçmişten gelen tecrübeler var. Şiddetle, kavgayla futbol olmaz. Asırlık tarihe sahip takımlarımız bunları asla hak etmiyor" dedi.
AHMET TOPAL