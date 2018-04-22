İşte olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin raporları

GÜLTEKİN, BOZAN'A YUMRUK ATTI

".... Beşiktaş A Takımı İdari İşler Sorumlusu Erdinç Gültekin, soyunma odası koridorundan sahaya çıkan körük içerisine girerek koşmak suretiyle oyun alanına gitmekteyken, körük ağzında bulunan F.Bahçe kulüp güvenlik görevlisi Gökhan Uyanık ve kulüp taraftar irtibat sorumlusu Ali Bozan tarafından engellenmiştir. Erdinç Gültekin, bunun üzerine Ali Bozan'ın yüzüne bir adet yumruk atmıştır. Daha sonra kavga eden şahıslar, araya giren diğer görevliler tarafından birbirlerinden uzaklaştırılmıştır."

ŞENOL GÜNEŞ'E İKİ KEZ YABANCI MADDE İSABET ETTİ

"…..Oyuncularını sakinleştirmeye çalışan Şenol Güneş'e bir yabancı madde isabet etti ve yere düştü. Yerde bir süre yattıktan sonra ayağa kalkıp yedek kulübesine doğru hareketlendi. Tünele girerken, tekrar yabancı maddeler atılmaya başlandı. Bu maddelerden birisi kendisine isabet ettikten sonra yüzüstü tünelin içinde yatar şekilde olduğunu gördük. Tünelin içinde bir kargaşa çıkınca hakem soyunma odasına gitmemizi söyledi ve soyunma odamıza girdik."



GÖKHAN GÖNÜL 'SAHAYA DÖNELİM Mİ?' DİYE SORDU

"…. Tünelde büyük bir kargaşa olduğunu gördüm. 59. dakikada ekibimle soyunma odasına geldim. Müsabaka temsilcisi Vahap Şimşek'ten Şenol Güneş'in başına 5 dikiş atıldığını ve hastaneye kaldırıldığını öğrendim. Sonrasında Gökhan Gönül bana, soyunma odamın önünde "Biz sahaya dönelim mi?" diye sordu. Ben de "Birazdan size temsilciler aracılığıyla bilgi verilecektir' dedim. Müsabaka boyunca yaşanan tüm olaylara ilaveten Şenol Güneş'in de aldığı yaralayıcı madde isabetlerinden dolayı, müsabakanın sağlıklı bir şekilde devam edemeyeceğine karar verip, her iki takıma ve ilgililere 0-0 devam eden maçın tatil edildiğinin bildirilmesini sağladım."



KOCAMAN VE DEMİREL SAKİNLEŞTİRMEYE ÇALIŞTI

".... Maçı yedek kulübesinin önünde ayakta izleyen Tolga Zengin ve Mustafa Pektemek'e kafasında sarı-lacivert renklerde peruk takılı bir seyirci, bulunduğum konum itibarı ile duyamayacağım sözler sarf etmiş, eliyle de Zengin'i işaret etmiştir. Tolga Zengin'in de o seyirciye karşılık vererek, tribüne yürümesi üzerine güvenlik görevlileri araya girmiş ve fiziki temas engellenmiştir. Bu esnada yedek oyuncular ve Şenol Güneş, Tolga Zengin'i tutarak yedek kulübesine çekmeye çalışmıştır. Olaylar başladığı anda Aykut Kocaman, kaleci Volkan Demirel, stat müdürü Ayhan Bak ve kulüp temsilcisi Hasan Çetinkaya taraftarı sakinleştirmeye çalışmıştır."



GÖZALTI SAYISI 23'E YÜKSELDİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, yarıda kalan Fenerbahçe-Beşiktaş ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında olaylara karıştığı belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda, 15 kişi daha gözaltına alındı. Böylece gözaltı sayısı 23'e yükseldi.