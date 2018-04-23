Metin Albayrak "Şampiyonluk maçı olacak"

Beşiktaş yöneticisi Metin Albayrak, G.Saray maçına ilişkin, "Şampiyonluk maçı olarak kabul edilebilir. Biz 2 senedir şampiyonuz, hedefimiz 3. şampiyonluğu almak. Oradan iyi skorla döneceğimizi umuyoruz" dedi. Yarıda kalan F.Bahçe maçına dair ise Albayrak, "Maç herkesin gözünün önünde oynandı. Hakem raporları var. Kararı TFF verecek başka beklentimiz yok. Kararı nasıl beklediğimiz konusunda polemik yaratmak istemiyorum. Hakem kararıyla iptal olan bir maç bu. Kararı da TFF verecek, beklentimiz adaletin olması" ifadesini kullandı. Hakem kararlarına tepki koyan Albayrak, "Adalet demek, herkese eşit adalet dağıtmak demek. Kurallar da belli. Aynı hakem Babel'e, G.Birliği maçında kırmızı kart verdi, bugün (dün) Quaresma'ya yapılan harekette oyuncu ayağını çekmesi gerekmesine rağmen çekmiyor, kırmızı kart çıkmıyor. Emeklere yazık" diye konuştu.

Maç sonu sevinçlerine Quaresma'nın oğlu da katıldı. Portekizli futbolcu tribünlere üçlü çektirdi.

BİR GÖRÜŞ / FATİH DOĞAN

DERBIDEKİ yüksek gerilimin Vodafone Park'a yansıma ihtimali yüksekti. Ama Fikret Orman, BJKTV'ye çıkıp sağduyulu mesajlar verdi. 23 Nisan coşkusu ve öğrenci güzellemeleri eklenince Şenol Güneş'e destekle tansiyon iyice düştü. Aksi takdirde Murat Yıldırım'ın 43. dakikada Quaresma'ya attığı uçar tekme de Halis Özkahya'nın göstermediği kırmızı kart da ortalığı karıştırabilirdi. Caner'in yerine mecburi değişiklikle Gökhan'ın, 65'te Oğuzhan'ın yerine Tolgay'ın son olarak Babel'in yerine Lens'in alınması seyirci desteğiyle takıma dinamizm getirdi. Sahanın en iyisi Quaresma ile Adriano'nun oyuna katkısını, Talisca son düzlüğe giderken onurlandırdı. Adrino'nun ortasında tecrübe, Talisca'nın golünde kalite vardı. Kaptanlık pazubandını takan Quaresma'nın skoru 3-1'e getiren kapanış golü, muhteşem oyununu taçlandırdı ve Beşiktaş'ı şampiyonluğa kanatlandırdı.