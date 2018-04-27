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'dan Marce Polo del Nero'ya ömür boyu men

, Başkanı 'ya, rüşvet aldığı gerekçesiyle ömür boyu futboldan men cezası verdi.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 27.4.2018 20:28 Güncelleme Tarihi: 27.4.2018 20:36
FIFA'dan Marce Polo del Nero'ya ömür boyu men

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (), Başkanı 'ya ömür boyu men cezası verdi.

FIFA'dan yapılan açıklamada, 76 yaşındaki Del Nero'nun rüşvet aldığı gerekçesiyle ömür boyu men ve 1 milyon İsviçre frangı para cezasına çarptırıldığı kaydedildi.

Del Nero, ABD makamları tarafından 2015 yılında kara para aklamakla suçlanmıştı.

Üç yıl önce başkanlık seçiminde yolsuzluk yaptığı iddiasıyla hakkında soruşturma açılan Del Nero, aynı dönemde FIFA'da ortaya çıkan skandalın ardından icra kurulu üyeliğinden istifa etmişti.

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FIFA'dan Marce Polo del Nero'ya ömür boyu men
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