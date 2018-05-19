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son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul'da dün hayatını kaybeden Türk hakemliğinin duayen ismi , son yolculuğuna uğurlandı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 19.5.2018 15:59
Doğan Babacan son yolculuğuna uğurlandı

FIFA Dünya Kupası Finalleri'nde maç yöneten ilk Türk hakemi olan, MHK Başkanı ve Eğitimcisi olarak uzun yıllar hizmet eden 'ın Zincirlikuyu Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine TFF Yönetim Kurulu Üyesi Fuat Guguloğlu, Genel Sekreter Kadir Kardaş, TFF Onursal Başkanı Şenes Erzik, MHK Başkanı Yusuf Namoğlu ve MHK Üyeleri, TFF çalışanları ile hakem ve spor camiasından çok sayıda isim katıldı.

Doğan Babacan'ın naaşı Zincirlikuyu Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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Doğan Babacan son yolculuğuna uğurlandı
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