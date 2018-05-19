Doğan Babacan son yolculuğuna uğurlandı

FIFA Dünya Kupası Finalleri'nde maç yöneten ilk Türk hakemi olan, MHK Başkanı ve Eğitimcisi olarak uzun yıllar hizmet eden Doğan Babacan'ın Zincirlikuyu Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine TFF Yönetim Kurulu Üyesi Fuat Guguloğlu, Genel Sekreter Kadir Kardaş, TFF Onursal Başkanı Şenes Erzik, MHK Başkanı Yusuf Namoğlu ve MHK Üyeleri, TFF çalışanları ile hakem ve spor camiasından çok sayıda isim katıldı.

Doğan Babacan'ın naaşı Zincirlikuyu Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.