Dick Advocaat'ın takımı küme düştü

Geçen sezon Fenerbahçe'de teknik direktörlük yapan Dick Advocaat'ın çalıştırdığı Sparta Rotterdam küme düştü.

Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivisie) play-out rövanş maçında Sparta Rotterdam, Emmen'i konuk etti.

Berabere biten ilk maçın rövanşında Sparta Rotterdam, maçta 1-0 öne geçmesine rağmen Emmen takımına 3-1 yenilerek Eredivisie'ye veda etti. Emmen ise tarihinde ilk defa Eredivisie'ye çıkmayı başardı.

Sparta Rotterdam, 2016-2017 sezonunda uzun bir aradan sonra tekrar Eredivisie'ye dönmeyi başarmıştı.

Teknik direktör Dick Advocaat devre arasında sezonun ilk yarısını 17. sırada bitiren Sparta Rotterdam ile anlaşmıştı.