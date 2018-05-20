Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Dick Advocaat'ın takımı küme düştü

'ın takımı küme düştü

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğünü yapan 'ın çalıştırdığı takımı küme düştü.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 20.5.2018 19:29
Dick Advocaat'ın takımı küme düştü

Geçen sezon Fenerbahçe'de teknik direktörlük yapan 'ın çalıştırdığı küme düştü.

(Eredivisie) play-out rövanş maçında Sparta Rotterdam, Emmen'i konuk etti.

Berabere biten ilk maçın rövanşında Sparta Rotterdam, maçta 1-0 öne geçmesine rağmen Emmen takımına 3-1 yenilerek Eredivisie'ye veda etti. Emmen ise tarihinde ilk defa Eredivisie'ye çıkmayı başardı.

Sparta Rotterdam, 2016-2017 sezonunda uzun bir aradan sonra tekrar Eredivisie'ye dönmeyi başarmıştı.

Teknik direktör Dick Advocaat devre arasında sezonun ilk yarısını 17. sırada bitiren Sparta Rotterdam ile anlaşmıştı.

Liverpool taraftarı Muhammed Salah'ı yuhaladı!
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Dick Advocaat'ın takımı küme düştü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN