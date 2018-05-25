Jurgen Klopp: Salah formunun zirvesinde

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İspanya'nın Real Madrid takımı ile İngiliz temsilcisi Liverpool arasında yarın oynanacak final maçı öncesinde iki takımın teknik direktörü basın toplantısı düzenledi.

Karşılaşmanın oynanacağı Ukrayna'nın başkenti Kiev'de düzenlenen basın toplantısına, Liverpool'dan teknik direktör Jürgen Klopp ile kaptan Jordan Henderson, Real Madrid'den ise Fransız teknik adam Zinedine Zidane ile kaptan Sergio Ramos katıldı.

KLOPP: ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE BAŞARILI OLMAK BU KULÜBÜN DNA'SINDA VAR

Toplantıda ilk sözü alan Alman çalıştırıcı Klopp, takımına güvendiğini belirterek, "Kimse finale kalmamızı beklemiyordu. Bu yüzden adımız Liverpool. Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak, bu kulübün DNA'sında var ve büyük şeyler başarmaya devam edebiliriz." dedi.

Real Madrid'in daha öz güvenli mücadeleye başlayacağına inandığını kaydeden Klopp, "Bu avantajları, maç öncesine kadar devam edecek. Ama karşılaşmanın düdüğü çaldığı zaman her şey yeniden başlayacak. Bu oyunculardan kurulu takımım ile gurur duyuyorum. Buraya kadar gelebilmek için inanılmaz bir mücadele verdiler ve hak ettiler." ifadelerini kullandı.

Zidane'ın kısa sürede Real Madrid'de önemli başarılar elde ettiğini hatırlatan 50 yaşındaki Klopp, "Zidane'ın Real Madrid'de göreve getirilmesinin öncesinde Liverpool'u çalıştırmaya başladım. Ama o, üç sezonda üç kez Şampiyonlar Ligi'ni üst üste kazanabilecek duruma geldi." diye konuştu.

Alman teknik adam, takımın Mısırlı yıldızı Muhammed Salah'ın ramazan ayı dolayısıyla final maçı öncesinde oruç tutup tutmayacağına ilişkin soruya ise "Bu tamamen onun kişisel seçimi olarak kalacak. Antrenmanlarda son halini görebilirsiniz, formunun zirvesinde. Final maçına çok iyi hazırlandı." değerlendirmesini yaptı.

Klopp'un ardından söz alan Liverpoollu futbolcu Henderson ise kupayı kazanmak istediklerini vurgulayarak, "Bunun için yeterli deneyimimiz var. Geçmişten birçok şey öğrendik ve kazanmak için gereken motivasyonumuz var." şeklinde konuştu.

ZINEDINE ZIDANE "RONALDO, BÖYLE MAÇLAR İÇİN YAŞIYOR"

Real Madrid'in teknik direktörü Zidane ise zorlu maçların ardından finale kaldıklarını anımsatarak, "Bu sezon finale kalmak kolay olmadı. Buraya kadar çıkabildiğimiz için çok mutluyuz. Şampiyonlar Ligi'nde bir final maçı daha bizi bekliyor." dedi.

Takımın Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo'nun formda olduğuna değinen Fransız çalıştırıcı, "Ronaldo, böyle maçlar için yaşıyor. Onun hayatına bu maçlar anlam katıyor. Maçı dört gözle bekliyor." ifadelerini kullandı.

Zinedine Zidane, maçta favori taraf olmadığının altını çizerek, "Liverpool ile aynı şansa sahibiz. İki taraf da maçın favorisi değil. Soyunma odasındayken kimse favori olduğunu düşünmez." değerlendirmesinde bulundu.

Klopp ile teknik açıdan benzer özelliklere sahip olduğu yönündeki soruya ise Zidane, "Klopp'a çok fazla saygı duyuyorum. Çok tecrübeli ve inanılmaz şeyler başardı. Ama benzer yapıda olduğumuzu söyleyemem. Herkes ve her teknik adam birbirinden farklıdır." yanıtını verdi.

Sergio Ramos ise Livepoollu Salah'ın kalitesinin, Ronaldo ve Barcelonalı Lionel Messi ile aynı seviyede olup olmadığına ilişkin soruyu, "Onlar farklı gezegenden. Bazıları daha popüler olur, bazıları ise parlar ve ortadan kaybolur. Biz ise en fazla harika oyuncu tanımına gireriz. Salah da harika bir oyuncu ve bu sezonki performansıyla bunu kanıtladı. Daha fazlası olabilmek için önünde iyi bir şans var." şeklinde cevapladı.

İki takım arasındaki final heyecanı, yarın TSİ 21.45'te Kiev'deki Olimpiyat Stadı'nda yaşanacak.