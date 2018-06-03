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lu gençler yarı finalde

İspanya'da düzenlenen dünyanın 17 yaş kategorisindeki en büyük futbol turnuvasında Barcelona, Marsilya, Steaua ve Santos gibi ekipler elenirken, Leganes’i 2-1 yenen lu gençler yarı final biletini kaptı.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 3.6.2018 14:33
Altınordulu gençler yarı finalde

U17 Takımı, 'nda () adını yarı finale yazdırarak tarihi bir başarılı yakaladı. Real Madrid, Atletico Madrid ve Palmeiras ile birlikte en iyi dört takım arasına kalan kırmızı-lacivertliler, final bileti için yarın saat 17.00'de Palmeiras ile karşılaşacak.

Madrid'de gerçekleşen organizasyonda grup serisinde Barcelona'yı 2-1 yenip, Jef United ile 1-1 berabere kalan, Snatos'a ise 3-2 mağlup olan Altınordu U17 takımı, ikinci sırada yer alıp ilk sekize kaldı. Çeyrek final maçında Leganes önünde henüz 1. dakikada 1-0 geriye düşüp, penaltı kaçırmasına rağmen yılmayan ekibi, Barışcan Işık Altunbaş ve Atalay Yıldırım'ın golleriyle 2-1 kazanıp yarı finale kaldı.

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Altınordulu gençler yarı finalde
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