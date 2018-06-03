Altınordulu gençler yarı finalde

Altınordu U17 Takımı, Dünya Kulüpler Kupası'nda (Mundial de Clubes) adını yarı finale yazdırarak tarihi bir başarılı yakaladı. Real Madrid, Atletico Madrid ve Palmeiras ile birlikte en iyi dört takım arasına kalan kırmızı-lacivertliler, final bileti için yarın saat 17.00'de Palmeiras ile karşılaşacak.

Madrid'de gerçekleşen organizasyonda grup serisinde Barcelona'yı 2-1 yenip, Jef United ile 1-1 berabere kalan, Snatos'a ise 3-2 mağlup olan Altınordu U17 takımı, ikinci sırada yer alıp ilk sekize kaldı. Çeyrek final maçında Leganes önünde henüz 1. dakikada 1-0 geriye düşüp, penaltı kaçırmasına rağmen yılmayan İzmir ekibi, Barışcan Işık Altunbaş ve Atalay Yıldırım'ın golleriyle 2-1 kazanıp yarı finale kaldı.