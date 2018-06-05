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spor’da yeni teknik direktör yarın belli oluyor

spor’un yeni Teknik Direktörü yarın belli oluyor. İmza atılacak ismin daha önce ’da görev yapan bir hoca olacağı öğrenildi.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 5.6.2018 11:34
Antalyaspor’da yeni teknik direktör yarın belli oluyor
Antalyaong>Antalyaspor'da teknik direktör belirsizliği son buluyor. ile yollarını ayırdıktan sonra yerli ve yabancı birçok teknik adamla görüşen spor, teknik adam arayışlarının sonuna geldi. Başkanı Cihan Bulut, dün katıldığı bir televizyon programında yeni teknik direktörlerinin yerli ve daha önce Antalyaspor'da çalışmış biri olacağını açıkladı. Bulut, "Takımın yeni teknik direktörünü çarşamba günü açıklayacağız" dedi.

Başkanın açıklamasının ardından gözler, 'a çevrildi fakat deneyimli teknik adamla mali konulardan dolayı yeniden anlaşmanın zor olduğu belirtiliyor. Kırmızı-beyazlı kulüpte yakın zamanda görev alan yerli teknik adamlar ise şu şekilde; Raşit Çetiner, Yılmaz Vural, Mehmet Özdilek, Hikmet Karaman, Yusuf Şimşek, Fuat Çapa ve Rıza Çalımbay.

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Antalyaspor’da yeni teknik direktör yarın belli oluyor
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