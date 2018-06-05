Mircea Lucescu'dan Arda Turan ve Cenk Tosun açıklaması

Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, İsviçre'de Tunus ile yapılan hazırlık maçında kırmızı kart gören milli futbolcu Cenk Tosun'un benzer bir hareketi tekrarlamayacağını söyledi.

Rumen teknik adam, yarın Moskova'da Rusya ile yapılacak hazırlık maçı öncesinde karşılaşmanın oynanacağı CSKA Arena'da düzenlenen ve futbolculardan Hasan Ali Kaldırım'ın da katıldığı basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Rusya'nın, ev sahipliği yapacağı 2018 FIFA Dünya Kupası öncesinde son hazırlık maçını oynayacağına değinen Lucescu, "Burada herkes milli takımını Dünya Kupası öncesinde son kez görmek istiyor. Dünya Kupası'na hazırlanmaya çok önceden başladılar. Bunun için Rus oyuncuların büyük bir motivasyonu olacak ama bizim genç oyuncularımızın da oynama arzusunu sahaya yansıtacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Tunus karşılaşmasında kırmızı kart gören Cenk Tosun'un örnek bir futbolcu olduğunu dile getiren Lucescu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Orada olanı analiz etmek kolay değildi. Ertesi gün Cenk gelip bizden özür diledi. Kusura bakmayın ama bu konuda gerektiği gibi eğitimli değiliz. Eğitim konusunda biraz daha fazla efor göstermemiz gerekiyor. Yaptığı hareket konusunda bir şey söylemeyeceğim çünkü bu tür hareketler oluyor. Sinirlenen herkes bu tür davranışlarda bulunabilir. Sonuçta kurban aranıyorsa bir tane çıkıyor. Bunu yapmamalıydı. Kolay değil ve onu da anlıyorum. Babasının hırpalandığını düşündü. Cenk, hayatında hiç kırmızı kart görmemiş, hep örnek davranmış bir oyuncu. Sadece babasını gördüğünde yapmaması gereken jest yaptı. Bence bu tür bir davranışı tekrar etmeyecektir. Öfke kontrolü yapacaktır. İçinden öyle gelmiş ama biz Türkler buna alışığız aslında. Hiçbir oyuncumuz bundan sonra bu tip bir davranışta bulunmayacaktır. Türkiye'nin imajı için önemli olan bir müsabakada yarın Rusya'ya karşı sahada olamayacak."

A Milli Takım'ın aday kadrosunda yer almayan Arda Turan'dan ilerleyen dönemde yararlanacağını vurgulayan 72 yaşındaki teknik adam, "Arda Turan'ın bir cezası var. Kendisi 31 yaşında ve yetenekli bir oyuncu. Önümüzdeki periyotta kendisinden istifade etme yoluna gideceğiz. Kimseye kapıları kapatmış değilim. İçinde bulunduğumuz dönemi, genç oyuncularla geçirme süreci olarak değerlendirdik. 20-22 yaşlarında kulüplerinde oynamayan futbolcularımız vardı. Bunları milli maçlar yoluyla tecrübelendirmeye çalıştık. Dünya Kupası'na giden 3 takımla hazırlık maçı yapan tek ülkeyiz, ben de bunu yapan tek teknik direktörüm. Bunun tecrübe anlamında bize olumlu yansıyacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Zenit takımının eski teknik direktörü olduğu için birçok Rus futbolcuyu tanıdığını aktaran Lucescu, "Rusya Milli Takımı'ndaki futbolcuların hepsiyle iyi ilişkilerim var. İyi bir Dünya Kupası geçirmelerini diliyorum." diye konuştu.

HASAN ALİ KALDIRIM: ARTIK HEDEFİMİZ 2020

Milli futbolcu Hasan Ali Kaldırım ise Dünya Kupası'na gidemedikleri için üzüldüklerini ve hedeflerinin 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmak olduğunu söyledi.

Milli takımın genç bir jenerasyona sahip olduğunu aktaran Hasan Ali, "Dünya Kupası'da oynamak isterdik ama olamadı. Sadece hazırlık maçı için buradayız. Artık hedefimiz 2020. İyi bir yolda olduğumuzu düşünüyorum. Genç bir jenerasyonla bu yola çıktık. Aramızda yetenekli ve iyi genç kardeşlerimiz var. Onların tecrübe kazanmasıyla daha iyi yerlerde olacağımızı düşünüyoruz. Her geçen gün hocamızın oynatmak istediği futbolu geliştireceğiz. Bunu son hazırlık maçlarında sahaya yansıttık. Sadece zamana ihtiyacımız var. Zamanla daha iyi bir takım olacağız." diye konuştu.

Son maçlarda yedikleri gollerin bireysel hatalardan kaynaklandığına değinen 28 yaşındaki sol bek, "Herkes hata yapıyor. Biz de hata yaptık. Ondan hariç, oynanan futbol iyi bir yolda olduğumuzun göstergesi." ifadelerini kullandı.

Hazırlık maçında yarın karşılaşacakları Rusya'nın Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacağı için istekli ve heyecanlı olduğunu aktaran Hasan Ali Kaldırım, şöyle devam etti:

"Dünya Kupası'nda olamadığımız için üzgünüz. Artık önümüze bakmamız ve kendimizi geliştirmemiz lazım. Böyle önemli turnuvalara zor katılıyoruz. Onun için kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Yeni hocamızla iyi bir yoldayız. Ev sahibi Rusya'ya da başarılar diliyorum. Yaklaşık 10 gün içinde açılış maçını oynayacaklar. Onların istekli ve heyecanlı olduklarını görüyoruz. Yarın son hazırlık maçını oynayacaklar. Bu isteği ve heyecanı bize yansıtacaklardır. Biz de 14 gündür kamptayız. Çok yoğun ve iyi bir şekilde çalıştık. Bu kamp dönemini galibiyetle kapatmak istiyoruz. Bir sonraki buluşmamız eylül ayında olacak ve resmi maçlarımız başlayacak. Ayrıca Rusya ile bir senede 3 kere karşılaşacağız. Bu da iki ülke için ayrı bir tecrübe olacaktır."

Hasan Ali Kaldırım, duran toplarda bazen konsantrasyon eksikliği yaşadıklarını aktararak, "Duran top, günümüz futbolunda çok önemli. Gizli silah olabiliyor. Savunma oyuncusu olarak oyun durduğunda bazen konsantrasyon eksikliği yaşayabiliyorsunuz. Bir saniyelik disiplinsiz davranışınız gole sebep oluyor. Duran toplarda akıllı davranmak gerekir. Rusya, fizik güç ve boy anlamında bize karşı çok üstün. Bizim için bir dezavantaj. Onun için akıllı davranmak lazım. Topa sıçrayamasanız bile vücudunuzla onların topa vurmasını engelleyebilirsiniz. Son dakikalarda yenilen gollerde konsantrasyon eksikliği yaşayabiliyoruz. Bunu düzeltip daha akıllı davranmalıyız." şeklinde görüş belirtti.

Fenerbahçe'den takım arkadaşı Roman Neustaedter'in Rusya'nın 2018 FIFA Dünya Kupası nihai kadrosuna alınmamasını değerlendiren Hasan Ali, "Roman oda arkadaşım. Yaklaşık 1,5 senedir bu turnuvaya nasıl hazırlandığını, nasıl istekli olduğunu çok iyi biliyorum. Aday kadroya alınmadığı için çok üzgünüm. Roman, bu turnuvada oynayabilmek için elinden geleni yaptı, çok iyi de bir sezon geçirdi ama hocanın kararı. Saygı duymak lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Hasan Ali'ye Fenerbahçe Kulübünde yaşanan seçim ve Ali Koç'un başkanlığa gelmesiyle ilgili soru üzerine araya giren Lucescu kulübüyle ilgili soru sorulmamasını istedi.

A Milli Takım, Rusya ile yapacağı özel maçın hazırlıklarını, CSKA Arena'da teknik direktör Mircea Lucescu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanla tamamladı.