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spor, Eskişehirspor'un genç orta saha oyuncusu 'la 3 yıllık sözleşme imzaladı. Acar, sarı-kırmızılı kulüpte imza attıktan sonra  29 Haziran'da ilk hazırlık kampına gelmek üzere Kayseri'den ayrıldı.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 8.6.2018 11:20
Hasan Hüseyin Acar Kayserispor'da

Sarı-kırmızılı ekibin yeni teknik direktörü Ertugrul Sağlam'ın Eskişehirspor'da görev yaparken kadroya aldığı ve çok başarılı bulduğu 23 yaşındaki orta saha oyuncusu , geçtiğimiz sezon Eskişehirspor forması altında 33 maçta 9 gol atıp 11 asist yapmıştı. ile birlikte dün 'ye gelen Acar, kulüp Başkanı Erol Bedir ve komitesi ile yaptığı görüşmenin ardından resmi sözleşmeyi imzalayıp, lu oldu.

Kayserispor Başkanı Erol Bedir, sarı-kırmızılı takımAntalyalyasporlu Sakıb'tan sonra 2'nci transferini Hasan Hüseyin Acar ile gerçekleştirdiğini söyledi.
Bedir, ''Birçok Süper Lig takımının istediği ve transfer listesinde yer alan Hasan ile 3 yıllık sözleşme imzaladık. Kendisi teknik direktörümüz Ertuğrul Sağlam'ın yakından tanıdığı ve Türk futboluna kazandırdığı yetenekli ve genç bir isim. Kayserisporumuza hayırlı uğurlu olsun'' dedi.

Öte yandan, Hasan Hüseyin Acar'ın transferi ve 29 Haziran'da başlayacak birinci dönem kampı için Kayseri'ye gelen teknik direktör Ertuğrul Sağlam, hazırlıklar ve transferlerle ilgili yönetim kurulu bilgilendirip, Kayserispor mağazasını gezdikten sonra, İstanbul'a döndü.

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Hasan Hüseyin Acar Kayserispor'da
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