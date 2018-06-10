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spor'da yeni başkan

Son zamanlarda sıkıntılı zamanlar geçiren G. spor'da Başkan ve yönetim kurulunun aldığı kararla kongreye gidildi. 2 adayın yarıştığı kongrede mevcut Başkan Gökay Budak, 2 oyla başkanlığı 'ye kaptırdı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 10.6.2018 19:49 Güncelleme Tarihi: 10.6.2018 19:49
Manisaspor'da yeni başkan Bülent Baygeldi

G. spor'da Başkan ve yönetimin aldığı kararla kongreye gidildi. Esnaf Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Sosyal Tesisleri'nde yapılan kongre mevcut Başkan Gökay Budak ve başkan adayı 'nin listeleri yarıştı. Genel kurulda Divan Başkanlığına İsmail Aydın seçilirken, 2. başkanlığa Aytaç İşeren ve katip üyeliğine ise seçildi.

816 üyeden 386 üyenin oy kullandığı kongrede mevcut Başkan Gökay Budak 190 oy alırken, 192 oy alan Bülent Baygeldi G. 'un yeni başkanı oldu.

Bülent Baygeldi yönetiminde Yunus Emre Şahin, Altan Çakıcı, Serkan Özşen, Hasan Ertekin, Murat Emgener, Servet Bedir, Tevfik Aslaner, Halil Arslan, Mithat Akın, Muhsin Seven, Buğra Görgülü, Mustafa Pekçetin, Nadir Uzbasan, Nurullah Aksöz yer aldı.

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Manisaspor'da yeni başkan Bülent Baygeldi
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