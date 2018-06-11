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'nün transferinde sona gelindi

takımlarından , milli oyuncu 'nün transferinde sona yaklaştı. Genç oyuncunun menajeri tarafından da bu gelişme doğrulandı.

Giriş Tarihi: 11.6.2018 19:22 Güncelleme Tarihi: 11.6.2018 19:36
Çağlar Söyüncü'nün Arsenal transferinde sona gelindi

(Bundesliga) takımlarından Freiburg forması giyen milli oyuncu 'nün İngiliz devi 'e transferinde sona gelindi. Arsenal'in, Çağlar için Freiburg'a 35 milyon Sterlin tutarında bir bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildi.

Genç oyuncunun menajeri Mustafa Doğru, Arsenal şef gözlemcisi Sven Mislintat'ın, 'da çalıştığı dönemden itibaren Çağlar'la ilgilendiğini belirtti ve şöyle devam etti, "Onu ilk olarak Almanya'da [Borussia Dortmund'dayken] gözlemledi. Sven, Çağlar'la ilgileniyor. Görüşmeler sürüyor ve transfer için tek pürüz bonservis bedeli. Neler olacağını göreceğiz." dedi.

Mislintat, 2006 yılında çalışmaya başladığı Borussia Dortmund'da 2017'ye kadar kaldı ve 2017 yılında Arsenal'in gözlem ekibine katıldı.

Son yıllarda savunmada büyük zafiyet yaşayan Arsenal, 2017-18 sezonunda ligde 51 gol yiyerek bu alanda, sezonu ilk 7 sırada bitiren takımlar arasında son sırada yer aldı.

2016 yazında Spor Toto 1. Lig ekibi 'dan Freiburg'a transfer olan Çağlar, Bundesliga'da son iki sezonda oynadığı futbolla en potansiyelli stoperler arasına adını yazdırmayı başardı.

Öte yandan Teknik Direktörü Mircea Lucescu'nun da gözdelerinden olan Çağlar, milli formayla 15 maça çıktı.

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Çağlar Söyüncü'nün Arsenal transferinde sona gelindi
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