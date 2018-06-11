Çağlar Söyüncü'nün Arsenal transferinde sona gelindi

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Freiburg forması giyen milli oyuncu Çağlar Söyüncü'nün İngiliz devi Arsenal'e transferinde sona gelindi. Arsenal'in, Çağlar için Freiburg'a 35 milyon Sterlin tutarında bir bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildi.

Genç oyuncunun menajeri Mustafa Doğru, Arsenal şef gözlemcisi Sven Mislintat'ın, Borussia Dortmund'da çalıştığı dönemden itibaren Çağlar'la ilgilendiğini belirtti ve şöyle devam etti, "Onu ilk olarak Almanya'da [Borussia Dortmund'dayken] gözlemledi. Sven, Çağlar'la ilgileniyor. Görüşmeler sürüyor ve transfer için tek pürüz bonservis bedeli. Neler olacağını göreceğiz." dedi.

Mislintat, 2006 yılında çalışmaya başladığı Borussia Dortmund'da 2017'ye kadar kaldı ve 2017 yılında Arsenal'in gözlem ekibine katıldı.

Son yıllarda savunmada büyük zafiyet yaşayan Arsenal, 2017-18 sezonunda ligde 51 gol yiyerek bu alanda, sezonu ilk 7 sırada bitiren takımlar arasında son sırada yer aldı.

2016 yazında Spor Toto 1. Lig ekibi Altınordu'dan Freiburg'a transfer olan Çağlar, Bundesliga'da son iki sezonda oynadığı futbolla en potansiyelli stoperler arasına adını yazdırmayı başardı.

Öte yandan Türkiye Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu'nun da gözdelerinden olan Çağlar, milli formayla 15 maça çıktı.