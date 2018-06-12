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, 'nu transfer etti

ekibi , ekiplerinden Feyenoord'da forma giyen 23 yaşındaki oyuncu 'nu transfer etti.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 12.6.2018 18:35 Güncelleme Tarihi: 12.6.2018 18:53
Kayserispor, Bilal Başacıkoğlu'nu transfer etti

ekiplerinden , Hollanda'nın Feyenoord takımında forma giyen 23 yaşındaki 'nu kadrosuna kattı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, genç oyuncunun kulüp tesislerinde gerçekleştirilen törenle 3 yıllık sözleşmeyi imzaladığı belirtildi.

Bilal Başacıkoğlu'nun geçen sezon Feyenoord formasıyla 26 karşılaşmada 7 gol ve 6 asistle oynadığı vurgulanarak, "Sözleşmenin her iki taraf içinde hayırlı olmasını temenni ederiz. Futbolcularımıza toplu imza töreni kamp döneminde gerçekleştirilecektir." denildi.

Futbol kariyerine Heerenveen takımında başlayan genç oyuncu, burada gösterdiği başarılı performansın ardından Feyenoord'a transfer oldu.

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Kayserispor, Bilal Başacıkoğlu'nu transfer etti
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