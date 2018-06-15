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'nin istediği Vidal Serie A'ya oluyor

Başkanı Ali Koç'un iyi ilişkiler içinde olduğu bilinen Barcelona'dan birçok oyuncunun Fenerbahçe'ye geleceği yönünde haberler çıkmasına rağmen adı Sarı-lacivertli kulüple anılan İspanyol sağ bek , İtalya'ya olmak üzere.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 15.6.2018 13:15
Fenerbahçe'nin istediği Vidal Serie A'ya transfer oluyor

Özellikle 'in devre arasında da ini bitirmek istediği Vidal için daha net adımlar attığı öğrenildi. İtalyan medyasında yer alan haberlere göre İnter'in geçen sezon LaLiga ekibi Valencia'dan kiraladığı sağ bek Joao Cancelo'nun performansından memnun olmasına rağmen, futbolcunun yüksek bonservis bedeli nedeniyle alternatif oyunculara yöneldiği ve en ciddi ismin ise olduğu belirtildi. Vidal'in yaşadığı sakatlıklar nedeniyle sadece 15 lig maçında 452 dakika görev alması nedeniyle Barcelona tarafından performansı yeterli görülmeyen Vidal'in gidişine izin vereceği söyleniyor. Ayrıca Vidal'in eski kulübü Sevilla'nın da İspanyol oyuncuyu tekrardan takımda görmek için bir girişimde bulunacağının vurgulandığı haberde, Vidal'in de daha çok süre almak için bir yeni bir takımla yola devam etmek istediği ifade edildi.

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Fenerbahçe'nin istediği Vidal Serie A'ya transfer oluyor
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