Cocu resmen Fenerbahçe'de!

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Cocu oldu! PSV, teknik direktör Philip Cocu'nun Fenerbahçe ile anlaştığını duyurdu. Daha sonra Fenerbahçe resmi internet sitesinde de Cocu ile 3 yıllık anlaşma yapıldığını açıkladı. Cocu'nun takımın başına geçtiği, KAP'a da bildirildi.

'ALİ KOÇ VE COMOLLI'NIN VİZYONU ÜMİT VERİCİ'

Fenerbahçe ile 3 yıllık anlaşmaya varan Phillip Cocu, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada "Kulübün yakın gelecek için hazırladığı planlardan çok etkilendiğimi söylemeliyim. Fenerbahçe harika bir kulüp, Ali Koç ve Damien Comolli'nin bana anlattığı vizyon, fikirler çok ümit verici. Böyle önemli bir kulübün parçası olmaktan gurur duyuyorum. Oyuncularla çalışmayı ve Şükrü Saracoğlu Stadı'nda taraftarlarımızın önünde takımımıza liderlik etmeyi dört gözle bekliyorum. Bu yolculuğa başlamak için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.

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Phillip Cocu ile yapılan anlaşmanın ardından Başkan Ali Koç ise "1 yılı aşkın bir süredir, Sportif Direktörümüz Damien Comolli kendisine verilen vizyon ve hedefler çerçevesinde araştırmalarını sürdürüyordu. Yapılan araştırma kapsamında Phillip Cocu öne çıkan adayların başında geliyordu. Teknik Direktör kriterlerimiz arasında, Phillip Cocu'da öne çıkan özellikler heyecan verici atağa dayalı bir futbol stili, birlikte çalıştığı oyuncuların performansını geliştirme özelliği, münferit oyuncuların performansından ziyade takım performansına verdiği öncelik, bugüne kadar yaptığı çalışmalar içerisinde altyapılara verdiği önem, saha içi ve saha dışındaki güçlü liderlik yapısı ve bütün bunlarla birlikte, PSV'de çalıştığı süre içerisinde 4 yılda 3 şampiyonluk elde etmesiydi. Phillip Cocu'nun hem Fenerbahçe camiasına, hem de Türk Futbolu'na hayırlı olmasını diliyorum." şeklinde konuştu.

28 HAZİRAN'DA GÖREVE BAŞLAYACAK



Phillip Cocu, Fenerbahçe ile çalışmalara, takımın sezon öncesi hazırlık kampı için toplanacağı 28 Haziran Perşembe günü Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde başlayacak.

PSV'DEN DUYGUSAL VEDA

Öte yandan PSV'den, Cocu'nun ayrılığının ardından yapılan açıklamada şu duygusal ifadeler kullanıldı:

"Beş sezon ve altı kupa. Phillip; öncelikle bize yaşattığın başarılarla dolu yıllar için sana teşekkür eder Fenerbahçe de başarılar dileriz."