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Fenerbahçe'de Yerry Mina bilmecesi

Giriş Tarihi: 26.6.2018
Fenerbahçe'de Yerry Mina bilmecesi
F.Bahçe istiyor, Barça kiralamaya sıcak ancak lı oyuncu 'dan ayrılmak istemiyor… 'nda Kolombiya formasıyla mücadele eden 23 yaşındaki stoper, Polonya'yı 3-0 yendikleri maçta bir de gol atarken karşılaşma sonrası transferiyle ilgili açıklamalar yaptı. Mina, " benim için dünyanın en iyi takımı. Şehir ve kulüp harika. İnsanlarla iletişimim üst düzeyde. Ayrılmak istemiyorum" dedi. Bu arada Sport gazetesi genç yıldızın Betis'e, Deportivo ise 'a gideceği iddiasını ortaya attı.
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Fenerbahçe'de Yerry Mina bilmecesi
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