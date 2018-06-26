Fenerbahçe'de Yerry Mina bilmecesi

F.Bahçe istiyor, Barça kiralamaya sıcak ancak Kolombiya
lı oyuncu İspanya
'dan ayrılmak istemiyor… Dünya Kupası
'nda Kolombiya formasıyla mücadele eden 23 yaşındaki stoper, Polonya'yı 3-0 yendikleri maçta bir de gol atarken karşılaşma sonrası transferiyle ilgili açıklamalar yaptı. Mina, "Barcelona
benim için dünyanın en iyi takımı. Şehir ve kulüp harika. İnsanlarla iletişimim üst düzeyde. Ayrılmak istemiyorum" dedi. Bu arada Sport gazetesi genç yıldızın Betis'e, El Mundo
Deportivo ise Borussia Dortmund
'a gideceği iddiasını ortaya attı.