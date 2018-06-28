Cüneyt Çakır adım adım finale

2018 Dünya Kupası
'nda ülkemizi temsil eden Cüneyt Çakır
performansıyla alkış alıyor. Fas-İran maçıyla turnuvaya start veren, Rusya-Mısır karşılaşmasında 4. hakem olan Çakır önceki gün kazananın gruptan çıkacağı Nijerya- Arjantin maçındaki yönetimiyle beğenildi. Kritik anlarda ortam gerilince başta Messi olmak üzere tüm futbolcuları sakinleştirdi.
FIFA Hakem Komitesi Başkanı Pierluigi Collina'nın, Çakır'ı çok beğendiği, 2014 Dünya Kupası'nda yarı final yöneten 42 yaşındaki hakemimizin bu kez final yönetebileceğini söylediği öğrenildi. Çakır'ın önceki maçta verdiği kritik kararları şöyle: 45. DAKİKA:
Rojo ayağını rakibi Iheanacho'nun başının üstüne kadar kaldırdı. Rojo'nun topa müdahale ettiğini düşünen Çakır 'devam' kararı verdi. 50. DAKİKA:
Nijerya kornerinde Balogun, Mascherano'nun müdahalesiyle topsuz alanda yere indirildi. Çakır hemen penaltı noktasını gösterdi. İtirazlar sonrası VAR'ın görüşüne başvuran Çakır kararından dönmedi. 77. DAKİKA:
Nijerya, Rojo'nun ceza sahası içinde topa elle dokunmasının ardından penaltı bekledi. 'Devam' kararı veren Çakır, daha sonra VAR'a başvurdu. Top Rojo'nun vücudundan sekip eline çarptığı için penaltı kararı çıkmadı. Ömer ÜRÜNDÜL - BİR GÖRÜŞ -
Üst düzey bir maç yönetti
Arjantin-Nijerya mücadelesi 3 takımı birden çok yakından ilgilendiren maçtı. Arjantin müthiş seyirci desteğine rağmen beklentilerin uzağında kaldı. Messi'nin attığı çok kaliteli erken gole rağmen üstünlük sağlayamadılar. Nijerya, ikinci yarı başındaki penaltıdan attığı golle beraberliği sağlayınca 90 dakikanın sonuna kadar heyecan, gerilim ve tempo tavan yaptı. Cüneyt Çakır, zorluk derecesi üst düzeye çıkan maçta yardımcıları ile mükemmel bir yönetim gösterdiler. Sarı kart gören Messi maç sonu 3 hakemimizi tebrik etti. En önemlisi son dakikalarda yediği golle yıkılan Nijerya Teknik Direktörü Rohr'nun hakemlerimizi kutlamasıydı. Bence Cüneyt Çakır finale göz kırptı.