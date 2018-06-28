Galatasaray yeni sezon hazırlıklarına başladı

Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, 2018-2019 sezonu hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, sabah saatlerinde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde bir araya gelen futbolcuların bir bölümünün sağlık kontrollerinden geçirildiği bildirildi.

Medical Park Bahçelievler Hastanesi'nde gerçekleştirilen kontrollerde yeni transfer Muğdat Çelik ile Selçuk İnan, Mariano Filho, Ahmet Çalık, Sinan Gümüş, Bafetimbi Gomis, Sofiane Feghouli, Lionel Carole, Ahmet Sivri ve Celil Yüksel'e çeşitli testlerin uygulandığı aktarıldı.

Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen sezonun ilk çalışmasında anatomik adaptasyon ve koşu antrenmanlarının yapıldığı belirtildi.

MUĞDAT ÇELİK ÇALIŞMALARDA YER ALDI

Yeni transfer Muğdat Çelik, sarı-kırmızılı takımla ilk antrenmanına çıkarken, hafif ağrıları bulunan Eren Derdiyok'un da çalışmanın tamamında yer aldığı duyuruldu.

Tolga Ciğerci'nin sağ ayak baş parmağında ağrıları olduğunu öne sürerek antrenmana katılmadığı kaydedildi.

Antrenmanda İsmail Çipe, Boran Güngör, Berk Balaban, Mariano Filho, Serdar Aziz, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Sinan Gümüş, Bafetimbi Gomis, Lionel Carole, Garry Rodrigues, Tarık Çamdal, Sofiane Feghouli, Ahmet Sivri, Celil Yüksel, Yunus Akgün, Doğan Can Davas ve Muğdat Çelik'in yer aldığı bildirildi.

Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.