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yeni sezon hazırlıklarına başladı

'in son şampiyonu , yeni sezon hazırlıklarına bugün yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanla başladı. Sarı kırmızılıların antrenmanına yeni transfer de katıldı. Öte yandan 'nde bir araya gelen futbolcuların bir bölümü sağlık kontrollerinden geçirildi.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 28.6.2018 22:11 Güncelleme Tarihi: 28.6.2018 22:12
Galatasaray yeni sezon hazırlıklarına başladı

'in son şampiyonu , 2018-2019 sezonu hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, sabah saatlerinde 'nde bir araya gelen futbolcuların bir bölümünün sağlık kontrollerinden geçirildiği bildirildi.

Medical Park Bahçelievler Hastanesi'nde gerçekleştirilen kontrollerde yeni transfer ile , Mariano Filho, , , Bafetimbi Gomis, Sofiane Feghouli, Lionel Carole, Ahmet Sivri ve Celil Yüksel'e çeşitli testlerin uygulandığı aktarıldı.

Teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen sezonun ilk çalışmasında anatomik adaptasyon ve koşu antrenmanlarının yapıldığı belirtildi.

MUĞDAT ÇELİK ÇALIŞMALARDA YER ALDI

Yeni transfer Muğdat Çelik, sarı-kırmızılı takımla ilk antrenmanına çıkarken, hafif ağrıları bulunan Eren Derdiyok'un da çalışmanın tamamında yer aldığı duyuruldu.

Tolga Ciğerci'nin sağ ayak baş parmağında ağrıları olduğunu öne sürerek antrenmana katılmadığı kaydedildi.

Antrenmanda İsmail Çipe, Boran Güngör, Berk Balaban, Mariano Filho, Serdar Aziz, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Sinan Gümüş, Bafetimbi Gomis, Lionel Carole, Garry Rodrigues, Tarık Çamdal, Sofiane Feghouli, Ahmet Sivri, Celil Yüksel, Yunus Akgün, Doğan Can Davas ve Muğdat Çelik'in yer aldığı bildirildi.

Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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Galatasaray yeni sezon hazırlıklarına başladı
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