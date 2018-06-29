Jack Wilshere’de işlem tamam

Cocu'nun imza töreninde transfer soruları için Başkan Ali Koç, "İmzalar atılmadan açıklamayı doğru bulmuyorum. Hem nazar değmesin, hem de iş bozulmasın" demiş ve eklemişti, "Yakın olduğumuz oyuncular olabilir." Bu açıklamanın ardından ilk transfer bombası da patladı. Arsenal ile sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan Wilshere'nin önceki akşam İstanbul'a geldiği ortaya çıktı. İngiliz futbolcu, Phillip Cocu'nun Sabiha Gökçen'de görüntülendiği saatlerde Atatürk Havalimanı'na özel uçakla iniş yaptı. Buradan görüntü vermeden, başkan Ali Koç'un sahibi olduğu Divan Oteli'ne yerleştirildi.



İSTANBUL'A BABASI İLE BİRLİKTE GELDİ



Fenerbahçe'ye 'evet' demeden önce şehri ve tesisleri görmek isteyen oyuncunun istekleri yerine getirildi. Önce Samandıra'ya götürüldü. Dün de İstanbul'da kısa bir tur atıp, Acarkent'te oturacağı evi gördü. Bu ziyarette oyuncuya yöneticiler ve babası Andrew Wilshere eşlik etti. 26 yaşındaki orta saha, gördüğü ilgiden ve şehirden etkilenirken teklifi kabul etti. Prensip anlaşması sağlandı. Ancak resmi açıklama ve imza için oyuncunun Arsenal'le 30 Haziran'da sona erecek sözleşmesi beklenecek.



ARTILARI



Müthiş bir driplingçi

Ara paslarıyla dikkat çekiyor

Sık sık faul kazandırıyor



EKSILERI



Sık sakatlanmasıyla ünlü

Savunma zaafı yaratıyor

Son vuruşları biraz zayıf



2 SENE ÖNCE VEGAN OLDU



İNGILIZ yıldız Jack Wilshere, 2 sene önce artık vegan olduğunu hayvansal hiçbir ürün yemeyeceğini açıklamış bu Ada basınında uzun süre konuşulmuştu. Veganlığa geçtikten sonra geçmişe göre daha az sakatlandığı gözlenen 26 yaşındaki yıldız, konuyla ilgili röportajlarında doğru beslenmenin sebzelerle olduğunu savunmuştu



20 HAZİRAN'DA YAZMIŞTIK

SABAH, Comolli'nin İngiltere seferinde Wilshere ile görüştüğünü ve bedelsiz olarak kadroya katacağını yazmıştı.

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