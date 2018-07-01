Fenerbahçe'de, Yerry Mina transferinde mutlu son

Fenerbahçe
, Yerry Mina
'yı renklerine katmak üzere... 23 yaşındaki stoperi kiralamak için Alman Kulübü Borussia Dortmund'la yarışan sarı-lacivertliler, Başkan Ali Koç
'un Barcelona ile olan iyi ilişkileri sayesinde trasferin ilk ayağını olumlu bir şekilde bitirdi. Mina'nın bonservisini elinde bulunduran Katalan kulübü, Fenerbahçe'ye "Evet" dedi.
Bu gelişmenin ardından Mina Kolombiya Milli Takımı ile birlikte Dünya Kupası
'na katıldığı için sarı-lacivertliler soluğu Rusya'da aldı. Önceki gece özel uçakla Moskova'ya giden Fenerbahçeli idarecilerin futbolcunun menajeri ile pazarlık masasına oturduğu öğrenildi.
Görüşmelerin olumlu bir şekilde devam ettiği ve söz konusu transferin hafta içinde resmen açıklanacağı gelen bilgiler arasında.
Barcelona'da geçen sezon sadece 7 maçta oynayan Mina, Dünya Kupası'nda ise 2 gol attı. WİLSHERE'DEN MESAJ VAR:
Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'nin İstanbul'a getirdiği ve büyük oranda anlaşma sağladığı Jack Wilshere
, Sky Sports'a transferi hakkında konuştu. 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Eğer doğru bir teklif gelirse yurt dışına gitmeye hazırım. Ayrıca herkes Premier Lig'i ne kadar sevdiğimi biliyor. Transferim için acele etmiyorum. Arsenal'deki sözleşmemin son günündeyim. Transferin son gününü bekleyeceğim demiyorum ama acelem yok" mesajını verdi. PARA İÇİN GELMESİNLER:
Kulübün sportif direktörü Damien Comolli, Fenerbahçe Dergisi'nin Temmuz sayısında yer alan röportajında transfer edecekleri oyuncular için, paranın ikinci planda olması gerektiğini söyledi. Derginin kapağında Cocu'yla birlikte fotoğrafı yer alan Fransız futbol adamı, "Bana göre bir oyuncu para için geliyorsa asla gelmemeli" ifadelerini kullandı.