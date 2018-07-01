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'den flaş hamlesi

Hollandalı yıldız 'un taliplerinin artması ’yi harekete geçirdi.

Giriş Tarihi: 1.7.2018
Fenerbahçe'den flaş Bas Dost hamlesi
Dış transferde ilk bombasını ile söz keserek patlatan , 'la mukavelesini tek taraflı olarak fesheden 'la büyük ölçüde anlaşmaya varmıştı. Ancak Hollandalı yıldız için başta Paris Saint-Germain olmak üzere birçok kulübün devreye girmesi sarı-lacivertlilerde sıkıntı yarattı. Bu gelişmenin ardından Bas Dost ve menajeri ile görüşmeler sıklaştırıldı. Fenerbahçe yönetimi, 29 yaşındaki futbolcuyu önümüzdeki hafta İstanbul'a getirerek resmi sözleşme imzalattırmayı planlıyor. Bu transfer için teknik direktör Cocu'nun menajerliğini yapan Rob Jansen'in de devreye sokulduğu öğrenildi.

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Fenerbahçe'den flaş Bas Dost hamlesi
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