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'da 10 numara 'in

İngiltere Premier Lig takımlarından , gelecek sezondan itibaren 10 numaralı formayı, Türk asıllı Alman orta saha oyuncusu 'in giyeceğini açıkladı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 3.7.2018 16:52
Arsenal'da 10 numara Mesut Özil'in

'dan yapılan açıklamaya göre, 2017-2018 sezonu bitiminde Arsenal ile yollarını ayıran 'den boşalan 10 numaralı formayı, giyecek.

Mesut, Wilshere'den önce ve Robin van Persie gibi isimlerin giydiği formayı taşıyacak olmaktan duyduğu mutluluğu, "10 numaranın benim için ne kadar özel olduğu sır değil. Çocukluk idolüm bu formayı giyiyordu. Ben de giymek için can atıyorum." ifadeleriyle anlattı.

29 yaşındaki Alman milli futbolcu ayrıca Twitter hesabından yeni formasının fotoğrafını paylaşarak, altına "Bir sayıdan fazlası. Benim için anlamı çok büyük. Teşekkürler Arsenal." notunu düştü.

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Arsenal'da 10 numara Mesut Özil'in
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