Fenerbahçe'de yeni hedef Alfredo Morelos

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe
için dün sürpriz bir isim gündeme geldi. İskoçya'ya giden Sportif direktör Comolli'nin, hedefinde Glasgow Rangers
forması giyen Kolombiya
lı golcü Alfredo Morelos
olduğu öğrenildi. BİBSpor'un haberine göre Comolli'nin, 22 yaşındaki golcü için Rangers ile masaya oturduğu ve görüşmelerin olumlu yönde ilerlediği belirtildi.
Bir dönem Beşiktaş
'ın da ilgilendiği Morelos, geçen sezon Glasgow Rangers forması altında 43 maça çıkarken 18 gol atıp, 8 asist yaptı.
Rangers'ta geçen sezon 18 gol atan Morelos, Kolombiya U20 Milli Takımı'nda da forma giyiyor.