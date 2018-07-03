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'de yeni hedef

Giriş Tarihi: 3.7.2018
Fenerbahçe'de yeni hedef Alfredo Morelos
Transfer çalışmalarını sürdüren için dün sürpriz bir isim gündeme geldi. İskoçya'ya giden Sportif direktör Comolli'nin, hedefinde forması giyen lı golcü olduğu öğrenildi. BİBSpor'un haberine göre Comolli'nin, 22 yaşındaki golcü için Rangers ile masaya oturduğu ve görüşmelerin olumlu yönde ilerlediği belirtildi. Bir dönem 'ın da ilgilendiği Morelos, geçen sezon Glasgow Rangers forması altında 43 maça çıkarken 18 gol atıp, 8 asist yaptı.

Rangers'ta geçen sezon 18 gol atan Morelos, Kolombiya U20 Milli Takımı'nda da forma giyiyor.
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Fenerbahçe'de yeni hedef Alfredo Morelos
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