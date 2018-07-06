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'den kötü haber: , ile anlaştı

İngilizlerin saygın spor haber kuruluşları Guardian ve , ile ismi anılan 'ın ile anlaşmaya çok yakın olduğunu yazdı.

Giriş Tarihi: 6.7.2018 10:37 Güncelleme Tarihi: 6.7.2018 10:54
İngiltere'den kötü haber: Jack Wilshere, West Ham United ile anlaştı

'nin listesinde yer alan için 'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. 'un geçtiği bilgiye göre dün ile masaya oturan Jack Wilshere, Doğu Londra ekibine 'evet' dedi.

3 YILLIK ANLAŞMA TAMAM

İngiliz yıldızın West Ham United'ın sunduğu 3 yıllık teklifi kabul ettiği ve transferin kısa süre içerisinde tamamlanacağı yazıldı. Sky'ın haberinin dışında Guardian da Wilshere'in West Ham ile anlaşmaya yakın olduğunu duyurdu.

ile yolların ayıran Wilshere, Fenerbahçe'nin radarına girmişti. Uzun süredir devam eden görüşmeler sonucu İngiliz orta sahanın sarı laciverli formayı giymesi bekleniyordu...

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İngiltere'den kötü haber: Jack Wilshere, West Ham United ile anlaştı
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