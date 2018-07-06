İngiltere'den kötü haber: Jack Wilshere, West Ham United ile anlaştı

Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Jack Wilshere için İngiltere'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sky Sports'un geçtiği bilgiye göre dün West Ham United ile masaya oturan Jack Wilshere, Doğu Londra ekibine 'evet' dedi.

3 YILLIK ANLAŞMA TAMAM

İngiliz yıldızın West Ham United'ın sunduğu 3 yıllık teklifi kabul ettiği ve transferin kısa süre içerisinde tamamlanacağı yazıldı. Sky'ın haberinin dışında Guardian da Wilshere'in West Ham ile anlaşmaya yakın olduğunu duyurdu.

Arsenal ile yolların ayıran Wilshere, Fenerbahçe'nin radarına girmişti. Uzun süredir devam eden görüşmeler sonucu İngiliz orta sahanın sarı laciverli formayı giymesi bekleniyordu...