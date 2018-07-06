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transferine freni

’nin prensip anlaşmasına vardığı 'e, ekibi brüt 4.25 milyon Euro garanti ücret önerdi.

Giriş Tarihi: 6.7.2018
Jack Wilshere transferine West Ham United freni
ile İstanbul'da görüşme gerçekleştirdikten sonra İngiltere'ye dönen ve imzası an meselesi olan 'in kafası karıştı. Premier Lig ekiplerinden 'ın 3 yıllık mukavele önerisi 26 yaşındaki orta saha oyuncusunun önceliği haline geldi. Fenerbahçe'nin teklifi daha cazip olsa da Londra'da kalarak düzenini koruma ihtimali nedeniyle Wilshere'in beklemeye geçtiği ifade ediliyor. Öte yandan İngiliz basını, West Ham'ın Wilshere'e 4.25 milyon Euro (Net 2.33 milyon Euro) ücret önerdiğini duyurdu. Oyuncunun 11 garantisi talebi ise kabul görmedi.


Wilshere, çocukken, West Ham United formasıyla fotoğrafı çekilmiş.
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Jack Wilshere transferine West Ham United freni
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