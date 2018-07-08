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, 'yu kiraladı

Süper Ligi takımlarından , 'nın Brezilyalı futbolcusu 'yu bir yıllığına kiraladı. Paulinho 2015-2017 yılları arasında Çin ekibinin formasını giymişti.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 8.7.2018 22:53
Guangzhou Evergrande, Paulinho'yu kiraladı

ekibi , eski futbolcusu Brezilyalı 'yu bir yıllığına kiralık olarak renklerine bağladı.

Kulübünden yapılan açıklamada, geçen sene Guangzhou Evergrande'den 40 milyon avro bonservis bedeliyle kadroya katılan 29 yaşındaki futbolcunun satın alma opsiyonuyla bir yıllığına kiralık olarak Çin ekibine gönderildiği bildirildi.

Paulinho, 2015'te transfer olduğu Guangzhou Evergrande ekibiyle çıktığı 95 maçta 27 gol kaydetmişti. Geçen sezonu Barcelona'da geçiren Brezilyalı futbolcu, İspanyol ekibiyle 49 maça çıkıp 9 kez rakip fileleri havalandırdı.

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Guangzhou Evergrande, Paulinho'yu kiraladı
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