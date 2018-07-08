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Son Dakika Haberi: , ile anlaşma sağladı!

Süper Lig'in yeni ekiplerinden , 32 yaşındaki Kolombiyalı golcü ile anlaşmaya vardı.

FOTOMAÇ Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 8.7.2018 13:47 Güncelleme Tarihi: 8.7.2018 13:54
Son Dakika Haberi: Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Hugo Rodallega ile anlaşma sağladı!

Süper Lig'in yeni ekiplerinden , 32 yaşındaki Kolombiyalı golcü ile anlaşmaya vardı.

Rodallega'nın 'la 2019 yılının Haziran ayına kadar sözleşmesi bulunuyordu.

HUGO RODALLEGA KİMDİR?

Hugo Rodallega, 25 Temmuz 1985 tarihinde Candelaria, Kolombiya'da dünyaya geldi.

Bir süre altyapıda eğitim gördükten sonra ilk profesyonel sözleşmesini 2004 senesinde Kolombiya'nın önemli kulüplerinden Deportes Quindío ile imzaladı.

Burada yalnız bir sezon kalan Rodallega, 43 maçta görev aldı. Bu maçlarda 21 gol atabilen Kolombiyalı forvet, 2005 senesinde ülkesinin köklü kulüplerinden Deportivo Cali'ye oldu.

2005 senesini geçirdiği takımla birlikte 26 kez forma şansı bulan sporcu, 12 gol ile takımına katkı sağladı.

2006 senesinde Meksika'nın başkent ekibi Monterrey'e transfer oldu.

Hugo Rodallega'nın en istikrarlı dönemi ise, 2009-12 yılları arasında forma giydiği EFL Leauge One'da oynayan İngiliz ekip Wigan Athletic dönemi oldu. Burada 3 sezon bulunan Rodallega, 112 maçta forma şansı buldu ve 24 kez rakip ağları havalandırmayı başardı.

2015 senesinde Süper Lig ekiplerinden 'a transfer oldu. Burada 51 maçta görev alan tecrübeli forvet, takımına 23 golle katkı sağladıktan sonra 2017 senesinde Karadeniz ekibi Trabzonspor'da oynamaya başladı.

Hugo Rodallega, aynı zamanda 2005-11 yılları arasında Kolombiya Milli Takımı forması giydi.

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Son Dakika Haberi: Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Hugo Rodallega ile anlaşma sağladı!
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