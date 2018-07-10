Fenerbahçe, Yannick Bolaise için bastırıyor

Kalecisi Volkan Demirel
'e imza attıran Fenerbahçe
, diğer yandan dış transferde yurt dışı temaslarını sürdürüyor. Jack Wilshere
'i West Ham'a kaptıran sarı-lacivertliler, Everton'ın kanat oyuncusu Yannick Bolasie'yi kadrosuna katmak istiyor. Sky Sports, Fenerbahçe'nin, 29 yaşındaki Demokratik Kongolu yıldızı kiralamak için görüşmelerini sürdürdüğünü yazdı.
Sakatlıklar nedeniyle geçen sezon fazla forma şansı bulamayan Bolaise, 18 maçta 1 gol attı. Esas pozisyonu sol kanat olan yıldız futbolcu, hücum hattının her bölgesinde görev yapabiliyor.