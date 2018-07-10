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, Yannick Bolaise için bastırıyor

Giriş Tarihi: 10.7.2018
Fenerbahçe, Yannick Bolaise için bastırıyor
Kalecisi 'e imza attıran , diğer yandan dış transferde yurt dışı temaslarını sürdürüyor. 'i West Ham'a kaptıran sarı-lacivertliler, Everton'ın kanat oyuncusu Yannick Bolasie'yi kadrosuna katmak istiyor. Sky Sports, Fenerbahçe'nin, 29 yaşındaki Demokratik Kongolu yıldızı kiralamak için görüşmelerini sürdürdüğünü yazdı. Sakatlıklar nedeniyle geçen sezon fazla forma şansı bulamayan Bolaise, 18 maçta 1 gol attı. Esas pozisyonu sol kanat olan yıldız futbolcu, hücum hattının her bölgesinde görev yapabiliyor.
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Fenerbahçe, Yannick Bolaise için bastırıyor
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