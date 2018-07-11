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Abdurrahim Albayrak açıkladı, o transferi gerçekleştirdi

Başkan Yardımcısı Abdurrahim Albayrak, transfer çalışmaları kapsamında Henry Onyekuru’nun ardından bir transferin daha tamamlandığının müjdesini verdi.

Giriş Tarihi: 11.7.2018 00:56 Güncelleme Tarihi: 11.7.2018 01:53
Abdurrahim Albayrak açıkladı, Galatasaray o transferi gerçekleştirdi

Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu 'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı kırmızılı ekip bir transferi daha tamamladı. Müjdeyi Galatasaray Başkan Yardımcısı Abdurrahim Albayrak verdi.

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Abdurrahim Albayrak açıkladı, Galatasaray o transferi gerçekleştirdi
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