Horoz finale öttü

Bazen bir futbol maçını izlerken iyi oynayan, hücum yapan ve pozisyon üreten tarafın gol yemesinin an meselesi olduğunu hissedersiniz. İlk yarım saati buram buram bu his dolu maçta Fransa
ilk yarının son bölümünde dengeyi kurup kendine geldi, birkaç tehlikeli atak geliştirmeyi başardı. Giroud'nun bir karambol golü beklentisi içerisindeyken stoper Umtiti, 51. dakikadaki kornerde kilidi açtı.
Bundan sonrası Fransa için yokuş aşağıydı. Zaten turnuvanın fiziksel açıdan en iyi takımı olarak Kante gibi bir savunma ve pres üstadıyla Belçika orta sahasını zor duruma düşürdüler.
Ayakta kalan ender oyunculardan Hazard bir şeyler üretse de çoğu zaman Fransa savunmasına, bazen de hakeme takıldı. Mbappe kontralarda takımını rahatlatsa da kendini yere atıp rakibe haksız kart aldırma çabaları izleyenleri biraz kızdıracak cinstendi.
Benzer bir hareketi Uruguay maçında da yapan 19'luk oyuncu, takım arkadaşı Neymar gibi kısa süre içinde itibarsızlaşmak istemiyorsa toparlanmalı. Fransa, teknik açıdan altında olduğu İspanya, Brezilya gibi takımların yokluğunda egemenliğini ilan etti. Finalin favorisi olduklarını söylemek de yanlış olmayacak gibi görünüyor. DUVAR ÖRDÜ Hugo Lloris
, Fransa formasını 103'üncü kez giydi ve teknik direktörü Deschamps'ı yakaladı. Belçika
forvetleri karşısında harika bir performans göstererek, adeta kalesine duvar ören Tottenham'ın 31 yaşındaki file bekçisi, 39 milli maça daha çıktığı takdirde Thuram'ın rekorunu egale edecek. ?DE BRUYNE'Ü OĞLU TESELLİ ETTİ
Uruguaylı hakem Andres Cunha'nın bitiş düdüğü ile birlikte farklı duygular yaşandı. Fransa cephesinde coşku tavan yaparken, tarihinde ilk kez finalin eşiğine gelen Belçika kanadı ise çöktü kaldı. Belçika'nın yıldız ismi De Bruyne, teselliyi oğlu Mason Milian'a sarılmakta buldu. 3
Fransa, Dünya Kupası
tarihinde ilk finalini ev sahipliği yaptığı 1998'de oynamıştı. Son 20 yılda üçüncü kez finale adını yazdıran Horoz, bu kategoride lider konumda bulunuyor.
Fransa'yı finale taşıyan golün kahramanı olan Umtiti, "İnanılmaz gururluyum. Çok çalıştık ve başardık. Golü atmak benim payıma düştü. 20 yıl önce Thuram ve arkadaşları, üzerlerine düşeni yaptı. Biz de üzerimize düşeni yapıyoruz. Kendi tarihimizi yazmaya çalışıyoruz" dedi.
?Didier Deschamps
, adını Fransa tarihine altın harflerle yazdırdı. Deschamps, Fransa tarihinde iki büyük turnuvada final maçına çıkan ilk teknik direktör oldu. (2016 Avrupa Futbol Şampiyonası ve 2018 Dünya Kupası).
?Antoine Griezmann, Fransa Milli Takımı'nı sırtında taşımaya devam ediyor. Atletico Madrid'in yıldızı, Fransa formasıyla Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası'nda çıktığı son yedi eleme maçında 11 gole (yedi gol ve dört asist) katkıda bulundu.