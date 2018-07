Mustafa Cengiz'den sözleşme tepkisi

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Divan Kurulu'nda güncel konulara değinen bir konuşma yaptı.



ONYEKURU: Üç maç üst üste mağlubiyet alıp görevi devretmezsem, hedefim futbolculara sadece galibiyet için prim vermek. Fransa, dünya şampiyonluğuna gidiyor, galibiyet primi 17 bin Euro. Biz, 25 bin maç başı veriyoruz. Zamanında böyle anlaşılmış! Yeni transfer edilenlerin maç başı veya puan başı ekstra ödemelerini en aza indirebilmek için gayret gösteriyoruz. Onyekuru ile de sadece galibiyet primi olacak şekilde anlaştık. İnşallah arkadaşları 'Sen ne yaptın!' demez.



21 MİLYONDAN 43 MİLYONA

GS STORE: 5.5 ayda 40 milyon Euro'ya yakın düşürdük borcu. Mağazacılıkta satışlarımız 21 milyondan 43 milyona çıktı. Geçen sezon Ocak-Mayıs ayı arasında 6.8 milyon TL zarar ederken, biz 5.5 ay içinde 3.4 milyon TL kâr elde ettik. Ayağında ayakkabı olmayan, cebinde otobüs parası bulunmayan taraftarlarımız forma almaya koştular.



AMATÖR BRANŞLAR:

Kapatacağız diye bir şey yok, amatör şubelerde gerçekten çok büyük sıkıntımız var. Gelirgider farkında 188 milyon dolar açığımız var. UEFA'da bizi eleştirdiler. 'Futboldan elde edilen geliri, futbola vermelisiniz' dediler. Hayır, biz sporcu yetiştirme geleneğimizi bırakamayız. Bir tek futbolda 10 yılda bir futbolcu yetiştiriyoruz... Arda Turan ve Emre Çolak gibi, ama o da bize yar olmuyor.

KOMBİNE 40 BİNDE DURACAK SPONSORLUK: Basketbolu sponsorluklarla kurtarabiliriz. Galatasaray, dünyanın en önemli ve saygın markalarından biridir. Elimizden geleni yapıyoruz ama sponsorluğu kendi camiamızdan çıkarmalıyız. Sponsorluk konusunda elimizden geleni yapıyoruz. Onları saklandıkları köşeden çıkartmaya çalışıyoruz.



KOMBİNE: Antrenmanına 30 bin seyirci gelen bir takımız, dünyada böyle bir takım yok. Biz şu an dünyanın belki en pahalı kombinesini dünyanın en değerli taraftarına satıyoruz. Kombine satışlarını da belirli bir seviyeye (40 bin) gelince durduracağız, bilet satışından geçen sezon 32 milyon TL gelir elde ettik.



BİR GÖRÜŞ



Levent Tüzemen



Destekliyorum!

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in, "Hedefim futbolculara sadece galibiyet primi vermek" açıklamasını destekliyorum. Bu anlayış oyuncuyu rehavete sokmayacağı gibi her maça daha iyi hazırlanmasını sağlayacaktır. Yıllardır futbolculara maç başı ödemelere karşı çıktım. Ayrıca asiste ve atacağı gole verilen primlere de karşıyım. Örneğin; Belhanda Galatasaray'dan yılda 3 milyon 350 bin Euro kazanıyor. Yapılan anlaşma gereği attığı ve attırdığı her gol için özel prim alıyor. Böyle anlaşma mı olur? Başkan Cengiz'in, basketbol ve voleybol şubelerini sponsor olmayanlara karşı söylediği "Gözleri kör" sözüne katılmıyorum. Sorun sponsor bulmakta değil, gelen paranın nereye ve nasıl kullanılacağıdır. Yönetim bence sponsoru da bir ortak gibi görmeli, bir yönetici gibi içine almalı ve paranın tamamının başka şubeye kaydırılmadan kullanılmasını sağlamalıdır. Yani sponsor kendini sağılan inek gibi hissetmemeli ve bir söz hakkı olmalıdır.