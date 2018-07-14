Şenol Güneş: Gönül isterdi ki iyi bir takım kuralım ancak...

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, dün yapılacak idman öncesi A Takım Direktörü Ali Naibi ile birlikte 5 kilometrelik mesafeyi yürüyerek, idman sahasına takım otobüsünden önce ulaştı. Burada basın mensuplarıyla kısa bir sohbet gerçekleştiren Güneş, "Kamp süresince bütün oyuncularla bir arada çalışamamak zor olmuyor mu? sorusuna manidar bir cevap verdi: "Alıştık, nasıl olsa işler yürüyor. Biz zoru seviyoruz, zoru başarıyoruz, başarmaya da devam edeceğiz."

SONUNA KADAR SAVAŞACAĞIZ

TECRÜBELI hoca ardından da şunları söyledi: "Bir taraftan başarı kovalıyorsunuz, diğer taraftan gerçekler var; oyuncu satmanız gerekiyor. Gönül isterdi ki iyi bir takım kuralım, her sene üzerine iki oyuncu ekleyelim. Ancak hayatın gerçekleri bunlar. Biz Beşiktaş'ız, güçlü bir camiayız ve iyi bir takımız. Geçmişte olduğu gibi elimizdeki oyuncularla en iyisini yapıp şampiyon olmak istiyoruz. Bunun için sonuna kadar savaşacağız."

BABEL HERKESİ ÇILDIRTTI

Beşiktaş, Flamengo ile Babel için 8 milyon Euro karşılığında anlaşırken, Hollandalı yıldızın kendisine önerilen 3 milyon Euro'yu kabul etmeyerek 4 milyon Euro istediği ortaya çıktı. Tecrübeli futbolcunun tavrı sonrası Brezilya kulübünün transferden vazgeçtiği belirtildi. Öte yandan basın sözcüsü Metin Albayrak, Yasin Öztekin'in şu an için gündemlerinde olmadığını söyledi.

Avusturya'da kamp yapan Beşiktaş, dünü iki idmanla geçirdi. Güneş, basın mensuplarının isteği üzerine Caner, Oğuzhan, Necip ve Tolgay'la objektiflere poz verdi.