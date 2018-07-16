Burak Yılmaz'ın korkutan sakatlık karnesi

Trabzonspor ile gittiği Slovenya kampından kasığından yaşadığı sakatlık yüzünden ayrılan ve ameliyat olacağı öğrenilen Burak Yılmaz, bordo-mavililerle son 1 yılda 8 kez sakatlık yaşadı. Golcü oyuncu sakatlıkları yüzünden 14 maç kaçırırken, 94 gün sahalardan uzak kaldı. Deneyimli isim ikinci Trabzonspor döneminde yaşadığı 8 sakatlığın 6'sını kasığından yaşarken, 5 Mayıs'ta bir kez daha kasığından ameliyat olmuş ve 32 gün sahalardan uzak kalmıştı. Burak, daha önce de İstanbul'da karıştığı trafik kazası yüzünden 3 gün idmanlara çıkmamış ve bir maç kaçırmıştı. Öte yandan Trabzonsporlu oyuncu, ligde forma giyen futbolcular içerisinde son bir yılında en fazla sakatlık yaşayan isim durumunda bulunuyor.

KAMPTAN AYRILDI

Slovenya'daki kamptan ayrılan Burak Yılmaz kontrol için dün İstanbul'a geldi. Mayıs ayında Almanya'da kasık fıtığı ameliyatı olan Trabzonspor'un santrforu, bu kez diğer kasığında ağrı hissettiğini ifade etti.

Burak Yılmaz'ın son bir yıllık sakatlık karnesi

