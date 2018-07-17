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'tan açıklaması

2. Başkanı , 'e Arabistan'dan gelen teklifler olduğu yönündeki haberler hakkında açıklamalarda bulundu.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 17.7.2018 18:45 Güncelleme Tarihi: 17.7.2018 19:09
Abdurrahim Albayrak'tan Bafetimbi Gomis açıklaması

2'nci Başkanı transfer konusunda Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

Fransız golcü 'e Arabistan'dan gelen teklifler olduğu yönünde çıkan haberlerle ilgili konuşan Albayrak, "Galatasaray Kulübü'ne bugüne kadar hiçbir futbolcuyla ilgili bir teklif gelmemiştir" dedi.

Yeni sezon hazırlıklarına tüm futbolcular ve ekibin tam konsantre şekilde devam ettiğini ifade eden Albayrak, "Taraftarlar, bu tür haberlere itibar etmemeli" ifadelerini kullandı.

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Abdurrahim Albayrak'tan Bafetimbi Gomis açıklaması
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