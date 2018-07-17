Abdurrahim Albayrak'tan Bafetimbi Gomis açıklaması

Galatasaray 2'nci Başkanı Abdurrahim Albayrak transfer konusunda Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

Fransız golcü Bafetimbi Gomis'e Arabistan'dan gelen teklifler olduğu yönünde çıkan haberlerle ilgili konuşan Albayrak, "Galatasaray Kulübü'ne bugüne kadar hiçbir futbolcuyla ilgili bir teklif gelmemiştir" dedi.

Yeni sezon hazırlıklarına tüm futbolcular ve ekibin tam konsantre şekilde devam ettiğini ifade eden Albayrak, "Taraftarlar, bu tür haberlere itibar etmemeli" ifadelerini kullandı.