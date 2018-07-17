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idmanına VAR ve damgası!

, Montrö kampında günün ilk çalışmasını gerçekleştirdi. İdmana 'in "VAR" kararı ve 'nun performansı damga vurdu.

Giriş Tarihi: 17.07.2018 15:51 Güncelleme Tarihi: 17.07.2018 15:54
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idmanına VAR ve damgası!
Galatasaray idmanına VAR ve Onyekuru damgası!

, 2018-2019 sezonu hazırlıkları kapsamında Montrö kampındaki günün ilk çalışmasını gerçekleştirdi.

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idmanına VAR ve damgası!
Galatasaray idmanına VAR ve Onyekuru damgası!

İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak antrenmanı yakından takip ederken, futbolcularla da tek tek ilgilendi.

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idmanına VAR ve damgası!
Galatasaray idmanına VAR ve Onyekuru damgası!

İsviçre'nin Montrö kentindeki sabah idmanı ısınma hareketleri ile başlarken, futbolcuların gruplar halinde top çevirmesiyle devam etti.

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idmanına VAR ve damgası!
Galatasaray idmanına VAR ve Onyekuru damgası!

Futbolcular antrenmanın son bölümünde ise yarı sahada çift kale maç yaptı.

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idmanına VAR ve damgası!
Galatasaray idmanına VAR ve Onyekuru damgası!

TERİM'DEN "VAR" İŞARETİ

Bu arada çift kale maça, teknik direktör 'in Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi işareti yapması damga vurdu.

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idmanına VAR ve damgası!
Galatasaray idmanına VAR ve Onyekuru damgası!

Bafetimbi Gomis'in bir pozisyon sonrası penaltı itirazına müdahale ederek, "VAR" işareti yaptı ve penaltı noktasını gösterdi.

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idmanına VAR ve damgası!
Galatasaray idmanına VAR ve Onyekuru damgası!

Topun başına geçen Garry Rodrigues de penaltıyı gole çevirdi.

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