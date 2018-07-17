Galatasaray idmanına VAR ve Onyekuru damgası!

Galatasaray, Montrö kampında günün ilk çalışmasını gerçekleştirdi. İdmana Fatih Terim'in 'VAR' kararı ve Onyekuru'nun performansı damga vurdu. Galatasaray, 2018-2019 sezonu hazırlıkları kapsamında Montrö kampındaki günün ilk çalışmasını gerçekleştirdi. İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak antrenmanı yakından takip ederken, futbolcularla da tek tek ilgilendi. İsviçre'nin Montrö kentindeki sabah idmanı ısınma hareketleri ile başlarken, futbolcuların gruplar halinde top çevirmesiyle devam etti. Futbolcular antrenmanın son bölümünde ise yarı sahada çift kale maç yaptı. TERİM'DEN 'VAR' İŞARETİ Bu arada çift kale maça, teknik direktör Fatih Terim'in Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi işareti yapması damga vurdu. Bafetimbi Gomis'in bir pozisyon sonrası penaltı itirazına Fatih Terim müdahale ederek, 'VAR' işareti yaptı ve penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Garry Rodrigues de penaltıyı gole çevirdi.