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'den için 5 milyon Euro

Feyenoord forması giyen 23 yaşındaki oyuncu için 5 milyon Euro’yu gözden çıkardı. Hollanda ekibi ile ’da oynanacak özel maç öncesi yöneticiler pazarlığa oturacak.

Giriş Tarihi: 17.7.2018
Fenerbahçe'den Sven van Beek için 5 milyon Euro

Altınordu'dan Berke ve Barış, NEC Nijmegen'den Ferdi Kadıoğlu'nu renklerine katan , şimdi de Feyenoord'da forma giyen 23 yaşındaki Sven van Beek için temasa geçti. Defansta görev yapan ve geçen sezon 28 resmi maça çıkan oyuncu için sarılacivertli yönetim 5 milyon Euro'yu gözden çıkarmış durumda. Yönetim 21 Temmuz'da Feyenoord ile Kadıköy'de oynanacak hazırlık maçından önce genç oyuncunun transferini masaya yatıracak.

FORVET İÇİN ADAY CIFUENTE
Forvet arayışında öne çıkan isim ise 25 yaşındaki Ekvadorlu Jhon Cifuente oldu. Oyun stili ve fiziki yapısı nedeniyle 'ya benzetilen Cifuente'nin menajeri 'a gelip Sportif Direktör Comolli ile görüştü. Cocu ise önceki gün Universidad Catolica'nın Barcelona'ya 3-2 yenildiği maçta takımının 2 golünü atan Cifuente ile telefonda görüştü.

Fransa - Hırvatistan maçından kareler
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Fenerbahçe'den Sven van Beek için 5 milyon Euro
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