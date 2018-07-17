Karabükspor'dan Çağlar Şahin Akbaba ve Galatasaray açıklaması

Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Kardemir Karabükspor'un üst yöneticisi Fazlı Ulusal, kulübün mali durumuna göre en iyi kadroyu oluşturmaya çalıştıklarını söyledi.

Fazlı Ulusal, kulüp binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, yaşadıkları sürecin çok zorlu olduğunu, kulübün sahaya çıkması için hamleler yapıldığını, belirli bir sonuç alındığını belirtti.

Kardemir Karabükspor'un içinde bulunduğu durumla ilgili herkesle görüştüğünü ve yardım istediğini ifade eden Ulusal, "Bu zamana kadar bana hiçbir şekilde olumlu anlamda bir dönüş olmadı. Kendi yönetimimizle yaptığımız çalışmalarla bir sonuç almaya çalıştık. 2 milyona yakın bir değer karşılığında sponsor buldum. O şirketin buradaki tanıdıkları iş adamlarıyla ilgili hangi yetkiliyle görüştüğünü bilmiyorum. Ama kendilerini aradılar, 'Yarın bir gün bunun zararı size dokunur' diyerek bu sponsoru bizden geri çektiler. Çok büyük bir ihanete maruz kaldık." diye konuştu.

Sporcu transferinde kulübün ekonomisi içerisinde alışveriş yapmaya, kalite ve performansa göre en iyi futbolcuları almaya çalıştıklarını aktaran Ulusal, Kardemir Karabükspor'u taşıyabilecek en iyi kadroyu kurmak istediklerini vurguladı.

Mali duruma göre bir kadro kurulduğunu, 3 futbolcu daha alacaklarını anlatan Ulusal, "1-2 kişiyle görüşmem var. Onları da yapıp transferi noktalayacağım. Üç oyuncuyu çok iyi değerlendirmem gerekiyor. Kadrodaki futbolcuların bizi ligde en iyi yere getireceklerine inanıyorum. Futbolcuların hepsi kampa katıldı. Kamp 10-12 gün yapılacak. Hazırlık maçlarının tarihleri 1-2 gün içerisinde belirlenecek." ifadelerini kullandı.

Kulüpten alacağı olan bazı futbolcuların serbest kalmaması için girişimlerde bulunduğunu belirten Ulusal, Adana Demirspor'a giden kaleci Çağlar Şahin Akbaba'nın durumunu da değerlendirerek şunları kaydetti:

"Galatasaray, Kardemir Karabükspor Kulübüne hiçbir zaman Çağlar Şahin Akbaba ile ilgili resmi teklifte bulunmadı. Sadece söylentilerle bu süreç devam etti. Benim Galatasaray Kulübüyle görüşeceğim çok isim vardı, ancak bulunduğum durum itibarıyla Galatasaray Kulübünü arayıp 'Siz Çağlarla ilgileniyormuşsunuz, bunu alacak mısınız?' deme gibi bir ahlakım yok. Çağlar'ın serbest kalmaması için elimden geleni yaptım. Adana Demirspor'a transfer oldu. Adana Demirspor bu ligde şampiyonluğa oynayacak, çok büyük paralar harcayan kulüp. Bu transferde Murat Sancak'ın çok büyük bir emeği var. Bize çok yardımcı oldu. Çok büyük bir işi başardığımızı düşünüyorum."