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ve , transferi için anlaştı!

Tosic'i Çin'e, Mtrovic'i de Club Brugge'a satan , için de 'la görüşmelere başladı. Siyah-beyazlılar bu transferden 6 milyon Euro bonservis alacak ve kadroya Ospina'yı dahil edecek.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 19.7.2018 11:58 Güncelleme Tarihi: 19.7.2018 11:59
Beşiktaş ve Fulham, Fabri transferi için anlaştı!

Transfer döneminde sessiz kalan , gelen teklifleri değerlendirmeye devam ediyor. Tosic'i sezon bitimiyle birlikte Çin'e satan siyah-beyazlılar, son olarak Matej Mitrovic'i de Belçika'nın Club Brugge takımına sattı. 2 sezon önce Deportivo'dan bonservis bedeli ödenmeden transfer edilen kaleci için de İngiltere'nin ekibi transfer teklifinde bulundu.

Beşiktaş forması altında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken İspanyol kaleci için Fulham 3,5 milyon Euro teklif ederken, siyah-beyazlı yönetim 8 milyon Euro talep etti. İki kulüp arasındaki görüşmeler sürerken, 6 milyon Euro karşılığında el sıkışıldığı öğrenildi.

Fabri'nin önümüzdeki günlerde İngiltere'nin yolunu tutması beklenirken, Beşiktaş, bu futbolcudan doğacak olan boşluğu Ospina ile doldurmayı planlıyor. Ancak Ospina için Napoli ve Sevilla'nın da devrede olması, bu transferi zora sokuyor.

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Beşiktaş ve Fulham, Fabri transferi için anlaştı!
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