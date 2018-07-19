Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Fenerbahçe Kulübünden yeni sloganını açıkladı: Yeniden

Kulübünden yeni sloganını açıkladı: Yeniden

, resmi internet sitesinden yayımladığı mesajla yeni sezonun sloganını duyurdu. Sarı lacivertli ekip "19.07 Dünya Fenerbahçeliler Günü"nde, "Yeniden" isimli yeni bir slogan açıkladı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 19.7.2018 19:57 Güncelleme Tarihi: 19.7.2018 20:01
Fenerbahçe Kulübünden yeni sloganını açıkladı: Yeniden

Kulübü, "19.07 Dünya Fenerbahçeliler Günü"nde, "Yeniden" isimli yeni bir slogan açıkladı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden saat 19.07'de yapılan açıklamada, "Yeniden Fenerbahçe" sloganı kullanılarak, şu ifadelere yer verildi:

"111 yıllık bir çınarız. Bayrağımızı daha da yukarı taşıyacağız. Tarihimizle, efsanelerimizle, çubuklumuzla, bu sevdayı hep birlike yaşatacağız. Sokakta yan yana, sahada kol kola, salonda omuz omuza... İlham veren bir spor kültürü oluşturacağız. Eski heyecanımızın peşinden yeni kanla yürüyoruz. Fenerbahçeli olmanın ne demek olduğunu herkese hatırlatıyoruz. #Yeniden."

Kulübün sosyal medya hesaplarından da "Yeniden birlik, Yeniden umut, Yeniden saygı, Yeniden centilmenlik, Yeniden heyecan, Yeniden hırs, Yeniden mabet, Yeniden cadde, Yeniden mutluluk, Yeniden efsane, Yeniden çubuklu." başlıklarıyla kulübün eski futbolcularının da olduğu fotoğraflar paylaşıldı.

Sarı-lacivertli taraftarlar da sosyal medyadan "#Yeniden" hashtagine büyük ilgi gösterdi.

Forbes dünyanın en değerli takımlarını açıkladı
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe Kulübünden yeni sloganını açıkladı: Yeniden
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN