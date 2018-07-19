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'nin yeni transferi için sürpriz teklif

transfer gündeminde son dakika gelişmesi! Fenerbahçe'nin yeni transferi için sürpriz bir transfer teklifi geldi. İşte detaylar...

TAKVİM Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 19.7.2018 10:59 Güncelleme Tarihi: 19.7.2018 11:10
Fenerbahçe'nin yeni transferi Ferdi Kadıoğlu için sürpriz teklif

Fenerbahçe'nin Hollanda temsilcisi NEC Nijmegen'den transfer ettiği 18 yaşındaki Ferdi Kadıoğlu'nu Feyenoord'un kiralık olarak transfer etmek istediği öğrenildi.

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ!


BÜYÜK YILDIZ OLACAK

Teknik Direktörü Phillip Cocu'nun ile ilgili son kararı önümüzdeki günlerde açıklaması bekleniyor. Genç yetenek, sarı lacivertlilerin gelecekteki büyük yıldızı olarak gösteriliyor.

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5 TAKIM İSTEMİŞTİ

18 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe'ye transferinden önce Feyenoord, AZ Alkmaar, Heerenveen, Vitesse, Utrecht gibi takımların NEC Kulübü'nün kapısını çaldığı öğrenildi. AZ Alkmaar'ın Fenerbahçe'nin transferi gerçekleştirmeden kısa bir süre önceye kadar da oyuncuyu kadrosuna katma çalışmalarının devam ettiği ancak genç yıldız adayının tercihini sarı-lacivertlilerden yana yaptığı belirlendi.

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34 MAÇTA 7 GOL

Geçen sezon Hollanda 2. Ligi'nde 34 maçta 7 gol atan Ferdi, orta sahada hem ön libero hem de santrfor arkasında görev yapabiliyor.

Türk asıllı 19 yaşındaki futbolcu, Hollanda Milli Takımı'nın alt yaş takımlarında da forma giydi.

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Fenerbahçe'nin yeni transferi Ferdi Kadıoğlu için sürpriz teklif
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