Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi transfer çalımı!

Bafetimbi Gomis'i Suudi Arabistan'dan Al Hilal takımına satmaya hazırlanan Galatasaray, Fransız golcünün yerini bakın kimle dolduracak... Bafetimbi Gomis'e gelen gayrı resmi teklif sonrasında Galatasaray'da transfer planları bir anda değişti. Fotomaç'ın haberine göre öncelikle 8 numara ve stoper arayan sarı kırmızılıların diğer hedefleri ise kanat oyuncusu ve 9.5 numaraydı. Ama Suudi Arabistan'dan Al Hilal'in Fransız yıldızı Arabistan'a götürmeye niyetli görünmesi üzerine planlar değişti. Galatasaray'ın kurmayları ise hiç vakit kaybetmeden kolları sıvadı. Scout ekibi, Fatih Terim'e uygun şartlarda transfer edilebilecek 4 kişilik bir liste sundu. DEVLER LİGİ CAZİBESİ Listede; Bas Dost, Marcus Berg, Prijovic ve Falcao yer alırken, 4 ismin geçen sezonu iyi bir şekilde tamamladığı da hatırlatıldı. Oyuncular arasında Fenerbahçe'nin de uzun süredir gündeminde yer alan 29 yaşındaki Bas Dost öne çıktı.