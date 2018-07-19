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'dan 'ye tarihi transfer çalımı!

'i Suudi Arabistan'dan Al Hilal takımına satmaya hazırlanan , Fransız golcünün yerini bakın kimle dolduracak...

Giriş Tarihi: 19.07.2018 09:33 Güncelleme Tarihi: 19.07.2018 09:53
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'dan 'ye tarihi transfer çalımı!
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi transfer çalımı!

Bafetimbi Gomis'e gelen gayrı resmi teklif sonrasında Galatasaray'da transfer planları bir anda değişti.

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'dan 'ye tarihi transfer çalımı!
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi transfer çalımı!

Fotomaç'ın haberine göre öncelikle 8 numara ve stoper arayan sarı kırmızılıların diğer hedefleri ise kanat oyuncusu ve 9.5 numaraydı.

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'dan 'ye tarihi transfer çalımı!
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi transfer çalımı!

Ama Suudi Arabistan'dan Al Hilal'in Fransız yıldızı Arabistan'a götürmeye niyetli görünmesi üzerine planlar değişti.

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'dan 'ye tarihi transfer çalımı!
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi transfer çalımı!

'ın kurmayları ise hiç vakit kaybetmeden kolları sıvadı.

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'dan 'ye tarihi transfer çalımı!
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi transfer çalımı!

Scout ekibi, Fatih Terim'e uygun şartlarda transfer edilebilecek 4 kişilik bir liste sundu.

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'dan 'ye tarihi transfer çalımı!
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi transfer çalımı!

DEVLER LİGİ CAZİBESİ

Listede; Bas Dost, Marcus Berg, Prijovic ve Falcao yer alırken, 4 ismin geçen sezonu iyi bir şekilde tamamladığı da hatırlatıldı.

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'dan 'ye tarihi transfer çalımı!
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi transfer çalımı!

Oyuncular arasında 'nin de uzun süredir gündeminde yer alan 29 yaşındaki Bas Dost öne çıktı.

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