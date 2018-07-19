Phillip Cocu: 4-3-3 doğru sistem

Fenerbahçe
ile ilk idmanına 28 Haziran'da
çıkan teknik direktör Phillip
Cocu, geride kalan 20 günde
yaşadıklarını
beIN Sports'a anlattı:
Geçmiş hakkında
konuşmayı sevmem. Aykut Kocaman
'ın
da harika bir iş yaptığını düşünüyorum. Benim kendi felsefem var.
Yoğun idmanlar yaptık. Şu anda işin fiziksel tarafını yapıyoruz. Oyun felsefemiz üzerine çalışmaları yürütüyoruz. Bu anlaşıldıktan sonra gelişimler daha da kolay olacaktır.
Şu anki planımız 4-3-3. Bu sistemi düşünürken inancım; sahaya iyi yayılabileceğimiz, sahada pozisyonları doğru bir şekilde alabileceğimiz ve bize fayda getirecek bir düzen.
10 numara ile mi oynarız, 8 numara ile mi oynarız. Bu elimizdeki oyuncu tiplerine bağlı. Önemli olan oyun kurarken ne yapmaya çalıştığımız.
Futbol oynayabilmek için iyi paslar vermelisiniz ama bu iyi pasları verirken de doğru kararlar alabilmelisiniz.
Karar alma mercii de burası. Bu çalışmaları zaten şu anda yapıyoruz. Bu çalışmalar sezon boyunca da devam edecek. DOĞRU OYUNCULARI BULMAYA ÇALIŞIYORUZ
İçinde olduğumuz durumu biliyoruz. Bizim için en önemli nokta, kadroda olan oyunculara konsantre olmak. Oyunumuza uyacak futbolcuları buraya getirebilmek için büyük bir çaba içindeyiz. İhtiyacımız olan pozisyonlara doğru oyuncuları bulma gayreti gösteriyoruz. Herhangi bir pozisyon belirtemem. Bizi kısıtlayan bazı engeller de var. Kulübümüz için doğru kararları vermek ve doğru oyuncuları buraya getirmek için biraz sabır gerekiyor. ADIM ADIM A TAKIM'A
Kadromuzda birçok genç oyuncumuz var. Oğuz Kağan milli takımda. Antrenmanlar yaptıkça A Takım tecrübesini edinecekler. Kim hazır, kim A takıma adım atabilir? Bunları değerlendirmeye çalışıyoruz. Adım adım bu gelişimleri sağlayıp, A Takım'a hazır olmalarına yardımcı olmaya çalışacağız. Phillip Cocu
'lu Fenerbahçe, Kadıköy'de taraftarının karşısına 21 Temmuz Cumartesi günü Feyenoord maçıyla çıkacak. Yarın genel satışa sunulacak biletlerin fiyatı 54 ila 248 TL arasında değişiyor.