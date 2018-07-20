Aynı paraya olmasın!

Beşiktaş
'ın patronu Güneş, Vagner Love'ı överken kaleci konusu için de şunları söyledi: Love harika bir futbolcu. Fakat neticeyi almayınca güveni sarsılıyor. Bizim beklediğimiz, bizi sonuç olarak zirveye çıkaracak oyuncu.
Soruyorsun bana; 'Kimi istersin?' Messi'yi, Suarez'i isterim. Fakat şartların oluşması lazım. Değerini bulamayan oyuncular buradalar. Oyuncunun ayrılması konusunda kararı yönetim ve oyuncu verir. Fakat ben Fabri
'nin kalmasını isterim. Fabri giderse sattığımız paraya aynı kaleciyi almamızı istemem. FABRi SADECE MENAJERE KALDI
BEŞİKTAŞ ile Fulham, Fabri'nin transferi konusunda her konuda anlaştı. Kulüpler 6 milyon Euro bonservis bedelinde kesin olarak el sıkıştı.. Ancak bu transferin uzama süreci İspanyol kalecinin menajerinin istediği pay... Menajer, Fabri'yi bedelsiz transfer eden Beşiktaş'tan, 6 milyon Euro'nun yüzde 15'i olan 900 bin Euro talep ediyor. Siyah-beyazlı yönetim ise en son yüzde 7 (420 bin Euro) ücret öneriyor. Bu sorunun da bir-iki gün içinde çözülmesi ve transferin resmiyete dökülmesi bekleniyor. Fabri'nin alternatifi için iki aday belirleyen Kartal'ın, Arsenal'in file bekçisi David Ospina ile Standard Liege'nin Meksikalı eldiveni Ochoa ile ilgilendiği bildirildi. 'VAR' HAKEMLİĞİ BİTİRİR
"Bana göre 'VAR' hakemliği silip attı! Benim şahsi düşüncem bu yönde. Futbolun hızını kesmeseydi daha güzel olacaktı. Futbol, hatalarıyla çok konuşuldu. Önemli olan futbolun renginin olması. Dünya Kupası'nda futbolun rengi yoktu. Takımların oyunlarında bir durgunluk vardı. Futbola coşku ve heyecan getirmeli."